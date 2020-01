20 foto La Partita del Cuore, un sorriso per l'Epifania

Lo sport favorisce l'aggregazione e la sensibilizzazione, soprattutto in ambiti in cui è in gioco la salute psico-fisica di soggetti con disabilità.Lo sa bene ilche, insieme alla cooperativae all'associazione, dopo il sorprendente riscontro dello scorso anno, è stato protagonista della seconda edizione della, in occasione dellapromossa dallanella consueta cornice delPromossa in collaborazione con l'e destinato agli utenti, ai loro familiari ed agli operatori delle strutture riabilitative, l'evento del club diè stato ideato con l'intento di rinnovare l'idea secondo cui l'attività sportiva agisce da forte collante tra gli utenti e può rappresentare una valida alternativa riabilitativa.L'evento, dopo la gara, è proseguito con l'ingresso in campo della, fra. Una festa all'insegna dello sport, della condivisione, della solidarietà e dello scambio d'auguri a pochi giorni dall'inizio del nuovo anno.