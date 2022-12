La Partita del Cuore del Giovinazzo C5, un sorriso per Natale

Lo sport favorisce l'aggregazione e la sensibilizzazione, soprattutto in ambiti in cui è in gioco la salute psico-fisica di soggetti con disabilità.Lo sa bene ilche, ieri sera al PalaPansini, insieme alladi Giovinazzo retta da, un'associazione iscritta all'albo delle società sportive paraolimpiche, edi Bitonto diretta da, un'associazione di volontariato che si occupa del miglioramento della qualità della vita delle persone affette da disabilità, è stato protagonista della, destinata agli utenti, ai loro familiari e agli operatori delle strutture riabilitative a pochi giorni dal Santo Natale.Patrocinato dal- a dare il calcio d'inizio è stato l'assessore allo Sport-, l'evento di Natale del club di, arrivato alla terza edizione, è stato riproposto dopo il biennio della pandemia con l'intento di rinnovare l'idea secondo cui l'attività sportiva agisce da collante tra gli utenti e può rappresentare una valida alternativa riabilitativa. La manifestazione, dopo la gara ed i rigori, a cui ha partecipato anche il sindaco, è proseguita con i pandori ed un brindisi in allegria.Una festa all'insegna dello sport, della condivisione, della solidarietà sociale e dello scambio d'auguri in prossimità del Santo Natale.