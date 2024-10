La Jovis Natio domina, ma i legni la fermano: a Poggiorsini è 1-1

I legni negano la prima vittoria alla Jovis Natio. Ancora privi di Depalma e Prisciandaro, ai quali si aggiungono le defezioni di Guerra e Iessi, i giovinazzesi giocano una buona gara ma tornano da Poggiorsini con un solo punto.Mister Debiase lancia dal primo minuto Pellicani tra i pali, Agostino e Lorenzo Murolo, Ignomiriello e Bufi. Dopo i primi minuti di studio la Jovis Natio si appropria del campo e comincia a macinare gioco, ma la rotazione è sterile. I locali testano i riflessi di Pellicani bravo poi anche in uscita bassa a sventare il pericolo. Prima del riposo Murolo L. colpisce il primo legno di giornata su calcio di punizione, mentre l'estremo murgiano è miracoloso sul tap-in di Murolo A., 0 a 0.Il secondo tempo segue la falsa riga del primo, nelle prime battute Pellicani chiude la porta poi escono fuori i giovinazzesi, ma, non da meno, il portiere di casa sventa tutti i tentativi. Gli ospiti tengono il Poggiorsini in ostaggio nell'area e conquistano un calcio di rigore, batte Murolo A. che spiazza il portiere ma colpisce il palo. Il continuo forcing biancoverde porta ad altri due legni consecutivi, di Ignomiriello su punizione e di Pagano sulla ribattuta. È il preludio al gol, Murolo A. si rifà dell'errore dal dischetto con un bolide da fuori area che non lascia scampo al portiere (0-1). Nonostante le occasioni il raddoppio non arriva e il Poggiorsini approfitta di un errore in impostazione della Jovis per pareggiare la contesa in ripartenza, 1-1. Il Giovinazzo ci prova in tutti i modi a portare a casa il bottino pieno, ma sia per imprecisione sia per la bravura del portiere avversario che disinnesca anche un tiro libero di Lorenzo Murolo, al triplice fischio è 1-1.Primo punto nella storia della Jovis Natio, anche se rimane l'amaro in bocca per non portato a casa l'intera posta in palio, complici le tante occasioni sprecate e i pali colpiti. Appuntamento al prossimo sabato quando al palaPansini arriverà il Futsal Lucera, fischio d'inizio alle ore 16.00.