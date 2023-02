La Ginnastica Ritmica Iris impegnata tra Puglia e Friuli

Lungo e intenso weekend quello che vedrà laprotagonista in due diversi contesti di gara tra Puglia e Friuli.Procedendo in rigoroso ordine temporale, la compagine presieduta da Nico Di Liddo sarà presente al, previsto dalal PalaFiditalia di Udine ed aperto a tutte le categorie di livello A/B/C.Trasferta numerosa per l'Iris che a partire daper il LEVEL B farà scendere in pedana la molfettese Anna De Candia (2009); le bitontine Veronica Fruttidoro (2008) e Silvana De Santis (2008), la biscegliese Arianna De Feudis (2008) e la barese Martina Maggi (2007). Domenica 5 sarà, invece, il turno del LEVEL A con la barese Flavia Cassano (2011) e la barlettana Raffaella Caporusso (2011), a seguire la salernitana Clara De Giorgio (2009) per finire con la giovinazzese Irene Carbonara (2005) e la molfettese Michela Sallustio (2007). Sarà una prova importante per le ginnaste guidate dai tecnici accompagnatori Marisa Stufano e Maddalena Carrieri. Un test vero e proprio in vista degli imminenti appuntamenti federali., invece, il team Crisalide di Leverano organizza alla prima prova delle gare regionali con ilPer il Campionato Individuale Silver LC l'IRIS schiera per le Allieve 4 la molfettese Marcella Calvani (2011), la biscegliese Gaia Frisari (2011); per le Allieve 2 la barese Greta Labbate (2013); per le Junior 1 la giovinazzese Valeria Serini (2010); per le Junior 2 la biscegliese Lucia Angarano (2009) e la giovinazzese Giada Bavaro (2009); per le Junior 3 la molfettese Alessandra Piscitelli (2006). Per il Campionato Individuale Silver LD presenti nella categoria Allieve 3 la biscegliese Melania De Cillis (2012); per le Junior 2 la bitontina Aurora Lamanna (2009) e per le Junior 3 la biscegliese Antonella De Feudis (2008).Per il Campionato Individuale Silver LE nella categoria Allieve 4 presente Sara Belgiovine (Bisceglie 2011); per le Allieve 3 Irene Porcelli (Bisceglie 2012); per le Junior 1 Emma Di Liddo (Bisceglie 2010); per le Junior 2 Cristina Bianco (Bisceglie 2009) e la bitontina Sara Brunetta (2009). Tutte le ginnaste partecipanti gareggeranno con 2 esercizi a scelta tra i 5-6 previsti delle loro corrispondenti categorie (corpo libero/fune/cerchio/palla/clavette e nastro). Tecnici accompagnatori in terra salentina saranno Alessandra Sangilli, Dalila Losito e Debora Turturro.