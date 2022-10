L’Itria supera il Defender Giovinazzo, ma solo nella ripresa. Finisce 1-5

Arriva dopo due pareggi esterni e la vittoria inaugurale sul Catanzaro - poi cancellata dal ritiro del club calabrese - la prima sconfitta stagionale del. Che si porta addirittura in vantaggio e regge sino al riposo, poi rimane vittima dell'che trasforma in oro ogni pallone e s'imponeAi biancoverdi, nonostante un buon primo tempo, sembra sia mancato nel corso della ripresa lo spirito giusto. Troppo arrendevoli e poco concreti, soprattutto in area. Faele, privo di Di Capua, s'affida a La Notte fra i pali con Piscitelli, Ferreira Praciano, Menini e Silon Junior, mentre Convertini risponde con Micoli, Rosato, Fanelli, Bruno Da Silva e Punzi.In avvio i padroni di casa sono molto aggressivi, trovano sempre delle soluzioni - con Silon Junior, Ferreira Praciano, Menini e Binetti - per attaccare la porta avversaria, mentre gli ospiti replicano, in serie, con Punzi, Fanelli e De Veiga, ma La Notte è attento. La partita, nonostante le reti bianche, è molto piacevole: ancora La Notte si oppone a Fanelli, poi è il suo collega Micoli, con un vero e proprio miracolo, a sbarrare la strada a Mongelli, servito daProprio il brasiliano, al 16', coglie il momento giusto (Punzi perde l'attimo propizio, facendosi anticipare proprio dal biancoverde), si invola verso la porta avversaria e infilza Micoli: è il gol che sblocca la partita, 1-0. Prima del riposo, l'Itria non sta a guardare e risponde con Punzi (destro sul fondo) e con De Veiga (La Notte si rifuga in corner). Al 20' è 1-0.Nella ripresa, al 2', arriva subito il pari dell'Itria: destro chirurgico di, nulla da fare per La Notte, 1-1. Gran bel gol e partita nuovamente in equilibrio. Arriva, poco dopo, una tripla occasione per il Defender Giovinazzo, con Menini, Ferreira Praciano e Silon Junior, che impegnano Micoli, abile a chiudere a tutti i tentativi biancoverdi.Ma di colpo, al 5', ecco il vantaggio dell'Itria: errore di Piscitelli in fase di costruzione, ne approfittache davanti a La Notte non sbaglia. È 1-2. Cresce l'autostima degli ospiti che con Giannace impegnano ancora il portiere di casa, mentre i giovinazzesi, in difficoltà nel trovar spazi nell'organizzata difesa avversaria, provano a reagire, ma collezionano ben tre legni in pochi minuti da fuori area: il primo tentativo di Binetti, col mancino, è deviato sulla traversa da Micoli, il secondo si stampa sul palo. Stessa sorte per Silon Junior: palo e rammarichi.All'11', sugli sviluppi di un calcio d'angolo di De Veiga,spinge in fondo alla rete il pallone dell'1-3: Defender Giovinazzo al tappeto. L'ingresso di Fermino Lima nelle vesti di quinto di movimento non sortisce gli effetti sperati: Menini è murato da Micoli, abile, poco dopo, a sbarrare la strada anche ad un doppio Silon Junior.Si chiude con il palo, a porta vuota, di Bruno Da Silva e gli acuti personali di(1-4) e lo stesso(1-5) che vanno anche loro in gol, rendendo di proporzioni esagerate la prima sconfitta stagionale dei ragazzi del patron Carlucci.