L'Emmebi stecca (ancora) in uno scontro diretto: il Terlizzi vince 2-5

L', cosi come a Foggia, stecca (ancora) in uno scontro diretto per i play-off lasciando i tre punti al Futsal Terlizzi, vittorioso, che ora ha superato proprio la formazione di, ferma a 37 punti, e adesso scivolata al quinto posto.Nel ventesimo turno del girone A di serie C2, solito inizio di gara a tinte biancoverdi: ben messa in campo la squadra di casa che concede poco e va in vantaggio con, 1-0. Comincia ad uscire fuori il Futsal Terlizzi e trova il meritato pari: 1-1. I due pali colpiti non fanno rimettere la testa avanti all'Emmebi e gli ospiti ne approfittano siglando l'1-2, mentre Palmiotto para un tiro libero in chiusura di tempo impedendo agli ospiti di aumentare il vantaggio.Nella seconda frazione c'è poca convinzione tra i locali, che subiscono l'1-3. Rialzano la testa i biancoverdi, ma ottengono solo altri due pali colpiti, Palmiotto fa il possibile per tenere in vita i suoi, ma è costretto a raccogliere in fondo alla rete il cuoio dell'1-4.mette a segno il 2-4, ma è troppo tardi per tentare la rimonta e l'Emmebi, sfortunato e non ben concentrato, proprio all'ultimo minuto subisce il definitivo 2-5.Il club del presidente-allenatoresubisce dunque il secondo disco rosso di fila. Tutti i giocatori dovranno farsi una profonda analisi di coscienza e cominciare a giocare in maniera più concentrata a partire dal prossimo match, sabato 7 marzo alle ore 16.00, sul campo della