L'Emmebi inizia col piede sbagliato: è 2-1 ad Altamura

L'parte con il piede sbagliato. Il team del nuovo allenatoredebutta nel raggruppamento A del campionato di serie C2 con una sconfitta (di misura,) contro la Soccer Altamura.Nonostante sia il turno d'avvio, i biancoverdi sono già costretti a fare la conta e devono affrontare di petto la situazione infortunati e indisponibili: Antuofermo e De Palma sono fermi ai box, Berardi è indisponibile, mentre Marzella (Gaetano) è squalificato. La gara ha pochi spunti e si gioca prevalentemente a metà campo, i padroni di casa trovano il fortunoso vantaggio conche trova impreparatoe dirigono il match all'intervallo sull'1-0.Al rientro l'Emmebi prova a fare la partita puntando in avanti, ma è un fuoco di paglia. I giovinazzesi stentano a sbilanciarsi alla ricerca del pareggio e subiscono il 2-0, prima di dimezzare con l'eterno capitan. Ultimi minuti giocati alla ricerca del pari che non arriverà da parte degli ospiti incapaci di impensierire davvero i padroni di casa. Esordio con il freno a mano tirato, dunque, per gli uomini del presidente, apparsi disuniti e svogliati nel ricercare la vittoria.In casa Emmebi c'è poco da rimuginare sugli errori, c'è solo da rialzare la testa e cominciare a pedalare, il campionato di serie C2 è appena iniziato. Nel prossimo turno, in programma sabato 24 ottobre, i giovinazzesi incroceranno il: appuntamento fissato alle ore 16.00 sul parquet del PalaPansini.