L'Emmebi cancella la batosta di Bari: manita al Nettuno

L'cancella la batosta di Bari (9-1) e riprende la marcia verso le zone nobili della classifica del girone A di serie C2. I biancoverdi, infatti, superanoin casa il Nettuno Bisceglie penultimo grazie alle doppiette di, festeggiano l'ottava vittoria stagionale e salgono al quarto posto.Nel tredicesimo turno d'andata, la squadra di mister, che ritrova i fratelli(Giosafat e Gaetano), parte con la pressione alta, mettendo in difficoltà l'impostazione degli ospiti. Ci pensa Ba trasformare in gol l'assist di Grosso per l'1-0. Dopo i tentativi di Ignomiriello, Grosso, Palermo ed il palo di Marzella (Giosafat) arriva il 2-0 con il colpo di fucile di. Ci pensa invecea calare il tris con la punta da fuori dopo la sponda di Palermo, 3-0 al 30'.Al rientro in campo il Nettuno è più aggressivo e propositivo, ma le conclusioni fanno il solletico ad un sempre attento De Liso, mentre i biancoverdi trovano il 4-0 con una ripartenza avviata da Ignomiriello, rifinita da Berardi e conclusa da. Il punto esclamativo lo mette, puntuale all'appuntamento sul secondo palo di Ignomiriello per il 5-0. Allenta la presa l'Emmebi che prima del triplice fischio subisce il più classico dei gol della bandiera per il 5-1 che chiude le ostilità.Un risultato mai in discussione per i ragazzi del presidente, ma utilissimo per ridare fiducia e consapevolezza alla squadra, salita in quarta fila a quota 24 punti. Sabato prossimo, 12 febbraio, in programma c'è il derby con il. Si gioca di nuovo al PalaPansini, il fischio d'inizio alle ore 16.00.