L’AFP Giovinazzo torna alla vittoria

Nuovo successo dell'dopo il pareggio contro il Valdagno e poi la sconfitta con la capolista Trissino al rientro dalla sosta. Nella prima giornata di ritorno, al Pala Mercurio di Grosseto è finitae i biancoverdi hanno ritrovato punti e sorriso.La sfida parte in salita perché al 4' passa in vantaggio ilcon. Due minuti dopo c'è un cartellino blu per Colamaria eraddoppia su tiro diretto. L'avvio è preoccupante ma, partito dalla panchina, accorcia subito le distanze. Al 9' è ancora il 20enne argentino ad andare a segno e ad annullare il vantaggio grossetano. Per il resto della prima frazione le porte restano inviolate per cui si va al riposo sul 2-2.Anche l'avvio di ripresa non è dei migliori visto che al 7' c'è il nuovo vantaggio biancorosso per la rete di. Cinque minuti dopo gli arbitri Carmazzi ed Eccelsi mostrano il cartellino blu adma Barragan non sfrutta il tiro diretto. Al 10' il capitano biancoverde si riscatta dal dischetto per il nuovo pareggio. Al 19' l'inerzia della gara si inverte perché, con un tiro dalla distanza, porta per la prima volta in vantaggio gli ospiti. Proprio quando sembra prospettarsi un successo di misura, la squadra di Depalma affonda i suoi colpi. A 49" dal termine arriva il decimo fallo del Circolo Pattinatori esegna su tiro diretto. Non è finita perché, a 16" dal suono della sirena,festeggia il primo gol italiano proprio nel giorno del debutto in maglia giovinazzese.Finisce dunque 3-6 e l'AFP Giovinazzo, grazie alla quarta vittoria stagionale, aggancia il Viareggio a 16 punti e si porta ad una sola lunghezza proprio dal Grosseto battuto nello scontro diretto e dall'ottavo posto, l'ultimo utile per disputare i playoff. Grande l'entusiasmo ma sabato prossimo servirà grande concentrazione perché al Pala Pansini arriva il Forte dei Marmi secondo in classifica.