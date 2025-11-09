L’AFP Giovinazzo torna a perdere

L'intento era bissare la vittoria, la prima e unica della stagione, ottenuta sabato scorso al PalaPansini. E invece ieri l'è stata sconfitta in trasferta dall'con il risultato diI biancoverdi, ancora privi di capitan Amato per infortunio, passano in vantaggio al 5': passaggio di Cardoso nel corridoio centrale eche elude la difesa. Il vantaggio dura 10 minuti, finché Tabarelli, posizionato dietro la porta, serveabile a smarcarsi e a trovare il varco giusto. Allo scadere della prima frazione la strada per gli ospiti si fa in salita perchéparte dal basso, cerca la triangolazione con Manrique e segna il gol dell'ex.Nella ripresa c'è un cartellino blu per De Rinaldis ma la rete arriva solo al 14': Rubio raccoglie una palla respinta dal portiere, la scarica lateralmente suche di prima la mette dentro. Al 18'recupera palla e da poco oltre metà campo effettua un tiro potente ed imparabile che accorcia le distanze. Passa un minuto eriparte in contropiede e dal limite dell'area fa partire un tiro forte e angolato per un altro gol dell'ex. Al 21' la palla passa da un lato all'altro dell'area, da Tabarelli a Rubio, facendo spostare Dangelico, poi arriva aal centro per il gol rossonero. Negli ultimi tre minuti cartellino blu per Mura e i padroni di casa gestiscono la superiorità numerica e il vantaggio fino all'alza e schiaccia in area di, autore di una tripletta personale.Al Pala Tori finisce quindi 6-2 e l'AFP interrompe subito il tentativo di mettere in fila risultati utili. Con la quinta sconfitta resta penultima assieme a Novara e Castiglione. E sabato le difficoltà diventano europee perché i biancoverdi saranno impegnati nel WSE Trophy.