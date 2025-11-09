AFP Giovinazzo. <span>Foto Giuseppe Depergola</span>
Hockey

L’AFP Giovinazzo torna a perdere

A Sarzana biancoverdi sconfitti 6-2, in gol Mura e Cardoso

Giovinazzo - domenica 9 novembre 2025 1.06
L'intento era bissare la vittoria, la prima e unica della stagione, ottenuta sabato scorso al PalaPansini. E invece ieri l'AFP Giovinazzo è stata sconfitta in trasferta dall'Hockey Sarzana con il risultato di 6-2.

I biancoverdi, ancora privi di capitan Amato per infortunio, passano in vantaggio al 5': passaggio di Cardoso nel corridoio centrale e Mura che elude la difesa. Il vantaggio dura 10 minuti, finché Tabarelli, posizionato dietro la porta, serve Munnè abile a smarcarsi e a trovare il varco giusto. Allo scadere della prima frazione la strada per gli ospiti si fa in salita perché Rubio parte dal basso, cerca la triangolazione con Manrique e segna il gol dell'ex.

Nella ripresa c'è un cartellino blu per De Rinaldis ma la rete arriva solo al 14': Rubio raccoglie una palla respinta dal portiere, la scarica lateralmente su Manrique che di prima la mette dentro. Al 18' Cardoso recupera palla e da poco oltre metà campo effettua un tiro potente ed imparabile che accorcia le distanze. Passa un minuto e Tabarelli riparte in contropiede e dal limite dell'area fa partire un tiro forte e angolato per un altro gol dell'ex. Al 21' la palla passa da un lato all'altro dell'area, da Tabarelli a Rubio, facendo spostare Dangelico, poi arriva a Mannè al centro per il gol rossonero. Negli ultimi tre minuti cartellino blu per Mura e i padroni di casa gestiscono la superiorità numerica e il vantaggio fino all'alza e schiaccia in area di Munnè, autore di una tripletta personale.

Al Pala Tori finisce quindi 6-2 e l'AFP interrompe subito il tentativo di mettere in fila risultati utili. Con la quinta sconfitta resta penultima assieme a Novara e Castiglione. E sabato le difficoltà diventano europee perché i biancoverdi saranno impegnati nel WSE Trophy.
Risultati 6^ Giornata
INNOCENTI COSTR. FOLLONICA - TEAMSERVICECAR MONZA 4-4
HOCKEY SARZANA - INDECO AFP GIOVINAZZO 6-2
HOCKEY BREGANZE - CGC VIAREGGIO 3-7
HC FORTE DEI MARMI - BLUE FACTOR CASTIGLIONE 7-5
WHY SPORT VALDAGNO - CP GROSSETO 1951 4-3

Classifica
CGC VIAREGGIO 16
HOCKEY TRISSINO 15
TEAMSERVICECAR MONZA 14
UBROKER BASSANO 11
BCC CENTROPADANA A.LODI 10
HOCKEY SARZANA 10
WHY SPORT VALDAGNO 9
INNOCENTI COSTR. FOLLONICA 8
HC FORTE DEI MARMI 7
CP GROSSETO 1951 5
TR AZZURRA NOVARA 3
INDECO AFP GIOVINAZZO 3
BLUE FACTOR CASTIGLIONE 3
HOCKEY BREGANZE 0
