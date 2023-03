L’AFP Giovinazzo rivince il derby del Sud

È cominciato ieri il girone di ritorno del campionato di A2 di hockey pista.Per l'era in programma la trasferta più comoda, nella Città dei Sassi invasa come sempre dai supporter biancoverdi, tornati a casa festanti per il risultato finale di 2-4.Nella tensostruttura del Roller Matera èad inaugurare le marcature dopo meno di tre minuti. L'occasione del raddoppio viene sprecata all'8 da Mura su rigore, imitato poco dopo da Piozzini Pereyra sempre dal dischetto. La seconda rete degli ospiti arriva al 17' e porta la firma diLa seconda frazione si apre con il tiro diretto trasformato danella sua città d'origine, prima di ricevere un cartellino blu dall'arbitro Barbarisi. Ci pensa, al 9', a mettere al sicuro il risultato. Il Roller però non si arrende e accorcia le distanze conche va in rete al 13' e al 16'. Nel finale la squadra di Pino Marzella non dilaga perché getta via un tiro diretto con Mura e un rigore con Colamaria. Anche i padroni di casa sbagliano un tiro diretto con Antezza e Gadaleta chiude la gara fuori pista per un cartellino blu.e fa suo anche il derby meridionale di ritorno dopo quello di gennaio al PalaPansini. Con i 3 punti resta prima in classifica con una lunghezza di vantaggio sul Castiglione vittorioso sul Forte dei Marmi.E sarà proprio la sfida contro il Castiglione il prossimo impegno dei biancoverdi, che però avranno tutto il tempo per preparare la difficile trasferta perché resteranno fermi per tre settimane.