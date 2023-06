L'AFP Giovinazzo ricevuta a Palazzo di Città

L'è stata promossa in serie A1 al termine di un campionato entusiasmante vinto senza mai subire sconfitte, unico caso in Europa per quanto riguarda le prime due serie nazionali.La certezza matematica è arrivata il 13 maggio con la vittoria sul Forte Marmi che ha scatenato la festa al PalaPansini.Immediate, in quella magica serata, furono le strette di mano del primo cittadino agli eroi con le rotelle.Ieri però dirigenti e giocatori biancoverdi sono stati invitati a Palazzo di Città per ricevere i ringraziamenti ufficiali del sindaco, dell'assessora allo Sporte di una rappresentanza della Giunta e del Consiglio Comunale, ricambiati con il dono di una maglia.«Dopo l'ebbrezza della promozione in A al PalaPansini - ha scritto poi Michele Sollecito sui social - stasera (ieri) abbiamo ricevuto la società e la squadra di hockey AFP Giovinazzo in sala consiliare per ringraziare i nostri ragazzi che hanno portato a termineCi prepariamo ad una nuova stagione sportiva con i migliori auspici. Ad Maiora!».