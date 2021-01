L’AFP Giovinazzo resiste solo un tempo

Una nuova sconfitta maturata interamente nella seconda parte di gara. È questo il risultato che l'porta a casa dalla breve trasferta di Matera cheI padroni di casa sbloccano al 2' conma al 9'risponde su rigore. I pugliesi passano addirittura in vantaggio conma vengono raggiunti al 17' con una rete di. Al 21'non sbaglia dal dischetto ma nello stesso minuto segna anche. Un gol dichiude la prima frazione.Ad inizio ripresariporta il risultato in parità ma due minuti dopo De Bari si fa espellere da Mauro; per fortuna il tiro diretto di Giovanni Antezza non fa male. Arriva il cartellino blu anche per D'Avanzo ma anche Vargas Salafia non indovina il tiro diretto assegnato. Sempreal 9' si rende protagonista del momentaneo 5-4 e da quel momento l'AFP non riesce più ad alzare la testa. Segnano primae poi il solitoper altre due volte. D'Avanzo sbaglia prima un rigore e poi un tiro diretto, mentre Giovanni Antezza viene spedito fuori con un blu. Negli ultimi 80" èa rendere definitivo il risultato di 9-4.L'aver giocato in trasferta contro la seconda in classifica è sicuramente una consolazione ma a Dino Camporeale e al suo team resterà sicuramente il rammarico per aver ceduto soprattutto nel finale. Bisognerà quindi lavorare ancora tanto, anche sulla concentrazione, e in questo potranno essere d'aiuto i veterani Turturro, Dagostino e Belgiovine che oggi non hanno indossato i pattini.