«L'AFP Giovinazzo non può morire in serie B». Lo afferma, vice diin, chiamato a guidare l'nel prossimo campionato di serie B. «Serviva una svolta - dichiara- ed eccola servita come regalo di Natale a tutti i tifosi biancoverdi».Secondo il numero uno del club, «questa scelta rappresenta un segnale di cambiamento rivolto all'intero ambiente hockeystico italiano:. Perché proprio Caricato? Per riportare l'in alto continuando a valorizzare i giovani del posto su cui il nuovo tecnico punta molto», sottolinea Camporeale che continuerà ad allenare le selezioniL'allenatore biancoverde, tra i protagonisti dei successi del biennio 1979-81 ed in riva all'Adriatico sino al 2014, è tornato «perché - spiega al termine del suo primo allenamento, tenutosi ieri al PalaPansini, sotto gli occhi del vice presidente-, vista la situazione dell'hockey meridionale mi è sembrato alquanto strano che non si potesse rimettere in piedi, nel sud Italia, una squadra competitiva con l'obiettivo di poter gareggiare a determinati livelli».«Non c'è niente, in questo momento - tuona il 68enne tecnico barese, che iniziò la sua carriera proprio nel Bari, prima di avere un'esperienza a Roma -. Tra Salerno e Matera si vede ben poco,. E quindi impegnarmi in questa avventura, penso anche molto pericolosa perché c'è tanto da lavorare, mi ha stimolato un attimo. L'insistenza dei dirigenti ha fatto il resto,e alla fine ho dovuto accettare».«Dalla serie B si può partire». Ne è sicuro Caricato, che nella sua lunghissima carriera ha allenato numerose squadre, tra cui il Matera, il Lodi ed il Vercelli. Il suo maggiore successo è stato portare il Vercelli in finale di Champions League: «Io ho lavorato con team di serie A1, ma sono queste sfide che ti danno degli stimoli diversi. E lo stimolo mi è venuto perché».A Giovinazzo, infatti, l'ingegnere, prima della crisi, aveva fatto in tempo a pensare alla ricreazione dei suoi dipendenti, facendo costruire il parco, con annessa pista in cemento. Così accadde che tutti si misero a pattinare. «La vecchia- ricorda Caricato - è nata lì, poiha creato una squadra forte. E proprio da quella squadra sono nati i vari. Ma loro non sono nati già giocatori di hockey, lo sono diventati».«Lo sono diventati quando avevano 15 anni, l'età media dell'attuale AFP - rimarca il nuovo tecnico -.. Nel mio piccolo nutro la speranza di. E poi, è bene dirlo, tutte le squadre sono partite dalla serie B: il Grosseto, ad esempio, che ora è in serie A2. Tutte le squadre partono dal basso, magari si potesse iniziare dalla serie A1».Per il tecnico, mantenuta per 11 lunghi anni con il terzo posto conquistato nel 2012 (la squadra era diretta proprio da Caricato, nda), «. Adesso bisogna avere l'umiltà di ripartire da zero e di ricostruire un team che possa riportare gente al PalaPansini. Se non ci fosse questo stimolo, se avessi trovato atleti di 40 anni, probabilmente - ammette candidamente - sarei rimasto a casa a vedere la televisione».«Poter dire, un giorno, di aver di nuovo portato nel gruppo della serie A l'AFP - ci tiene a dire Caricato -». A proposito di serie A: «La serie A1 è abbastanza mediocre. Ci sono troppi stranieri e di questo ne paga le conseguenze la Nazionale: non c'è nessuno che lavora sui giovani e gli unici che ancora lo fanno sono. Alle loro spalle non si vedono nuove leve e questo».In serie A2 e in serie B, invece, «troviamo veri cimiteri di elefanti: a Vercelli Francazio e Monteforte sono ancora idoli e questo è un campanello d'allarme.».