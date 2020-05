L'AFP Giovinazzo in A2 è più di una speranza

Non più un auspicio, come già anticipato da un nostro articolo, ma una speranza più che fondata che inizia a prendere corpo. L'AFP Giovinazzo, salvo brutte sorprese, potrebbe esseree sarebbe un ulteriore iniezione di entusiasmo dopo la notizia confermata dell'accordo possibile con, ciliegina su una torta che potrebbe essere gustosissima.Di seguito vi riportiamo il comunicato integrale apparso sulla pagina ufficiale della società biancoverde che ha acceso ulteriormente l'entusiasmo in città. Giovinazzo è la storia dell'hockey su pista al sud Italia e non solo. E merita palcoscenici ben più grandi di quelli mestamente calcati nelle ultime stagioni. Ora sta agli imprenditori locali sostenere, mettendosi attorno ad un tavolo, anche in un momento di profonda crisi come quello che viviamo in emergenza sanitaria, un progetto a media e lunga scadenza. Il popolo biancoverde vuol tornare a ruggire. (G.B.)«Come preannunciato nei giorni scorsi, sembra ormai certa la partecipazioneArrivano infatti, conferme dalla videoconferenza svoltasi nella serata di ieri (martedì, ndr), che ha visto la partecipazione di tutte le squadre che comporranno i due gironi di A2, e che insieme al settore tecnico federale, all'unanimità, hanno sciolto vari nodi al vaglio della federazione.Già al lavoro da tempo, la dirigenza biancoverde sì è fatta trovare pronta e come tante altre società ha colto al volo la possibilità di disputare un campionato importante e dare modo ai propri ragazzi di calcare palcoscenici più impegnativi e cominciare a lottare per qualcosa di veramente importante: riportare l'AFP Giovinazzo dove merita di stAre.Si attende ora solo l'ufficialità che potrebbe arrivare non prima di luglio, termine imposto dalla federazione per completare l'iter dell'iscrizione ai vari campionati, sperando che tutti facciano la loro parte.Questa sarà una stagione fondamentale, e ci dirà se la fenice è risorta dalle ceneri...Forza AFP riprendi il volo!!!».AFP GIOVINAZZO 1965