L'AFP Giovinazzo attende il Lodi

Mancano dieci giornate al termine del campionato di A1 di hockey su pista. Stasera, fischio di inizio alle ore 20.00, l'AFP Giovinazzo dovrà vedersela contro l'Amatori Lodi davanti al proprio pubblico.I biancoverdi, che nella finestra di mercato invernale si sono rinforzati con l'arrivo del nazionale portoghese Xavier Cardoso e il ritorno di Antonio Dagostino, hanno iniziato il girone di ritorno con l'importante vittoria in trasferta contro l'avversario diretto Grosseto. Al PalaPansini si son dovuti arrendere ai Campioni d'Italia del Forte dei Marmi, vittorioso per 6-4. Sabato scorso poi la vittoria per 2-1 sul Novara, con doppietta di Tabarelli entrato nella top five di giornata.L'Amatori Lodi invece non perde dall'ultima gara prima della sosta natalizia. Una settimana fa la squadra di Gigio Bresciani ha riconquistato il secondo posto vincendo contro il Sarzana e approfittando del pareggio del Forte dei Marmi contro il Bassano. I giallorossi sono però costretti a vincere per non subire un controsorpasso dei toscani.All'andata finì 4-0 ma l'ex Valentin Grimalt e i suoi attuali compagni sanno bene che nel frattempo l'AFP è cambiata e davanti al proprio pubblico vende sempre cara la pelle.