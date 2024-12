L'Academy spacca con Amato, ma la Fulgor impatta: finisce 1-1

Un derby, il secondo consecutivo per l'. Che non ha vincitori, né vinti. Tra Fulgor Molfetta 2009 e i biancoverdi finisce. È il secondo ics di fila per gli ospiti, sempre quinti, il terzo stagionale per i padroni di casa. Succede tutto nel primo tempo: prima il gol di Amato, poi il definitivo pari dei molfettesi.