L'Academy Giovinazzo vince in trasferta e chiude al terzo posto

L', proprio all'ultima curva, espugna Santeramo in Colle (il risultato finale, doppietta di Guerra e reti di Muzio e Carlucci) e chiude al terzo posto, superando l'Altamura C5, ferma al quinto posto a quota 43 punti, e mantenendo a distanza di sicurezza l'Audax Rutigliano, quarto in classifica a 44 punti.Nell'ultimo turno del raggruppamento A del campionato di serie C2, la squadra di mister, priva di Bavaro, De Palma, de Serio e Marzella va subito sotto (1-0), ma nonostante viva una situazione di emergenza ha la forza per pareggiare con, autore dell'1-1. Il confronto si riapre, gli ospiti reagiscono e cercano l'aggressività perduta. Muzio la ribalta (1-2), la difesa di casa non dà segni di vita. E fino al riposo è monologo biancoverde prima del gol di. Al 30' è 1-3.Al rientro in campo dagli spogliatoi, la squadra di casa, ormai salva e troppo lontana dal settimo posto, sa di averla fatta grossa, consentendo alla squadra ospite di ribaltare l'incontro, ma fa troppo poco per tornare ufficialmente in partita. I giovinazzesi, invece, non demordono affatto, anzi continuano a premere sul pedale dell'acceleratore e vanno a segno ancora con(doppietta per lui), autore dell'1-4 conclusivo che regala all'Academy la quattordicesima vittoria stagionale.Il club di, dunque, chiude al terzo posto a quota, frutto di 14 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte. Capitolo play-off: col Boemondo C5 già promosso al terzo turno (il distacco in classifica è superiore a 8 punti), l', nel secondo turno, riceverà in casa, in una gara unica di sola andata, l'