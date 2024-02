L'Academy Giovinazzo torna a vincere: doppietta di Minervini, 0-3 a Gravina

L'torna a battere un colpo in campionato. Dopo due pari consecutivi per 1-1, i biancoverdi sbancano il prato del, vincendoa Gravina in Puglia con un finale importante: una vittoria con la doppietta die l'esordio dei, padre e figlio, in campo con la stessa maglia.Nel tredicesimo turno del girone barese del torneo regionale di Terza Categoria, la gara è equilibrata nelle prime battute: si gioca soprattutto a centrocampo, ma sono gli ospiti a farsi vedere maggiormente in avanti. A stappare la sfida, al 33', è la marcatura di, per lo 0-1. I padroni di casa, penultima forza del torneo, provano a reagire, ma è la formazione del tecnicoa raddoppiare, al 42', con. Si va all'intervallo, quindi, con l'Academy avanti 0-2.Ad inizio ripresa, al 56', arriva anche il tris, il gol di, doppietta per lui), autore del definitivo 0-3. E la partita, di fatto, si chiude qui, mentre il club dicelebra un suo figlio d'arte: il portiere, figlio di, centrocampista biancoverde. Stessa maglia. Stessa passione. Solo la differenza di 22 anni: classe '06 il figlio, classe '84 il padre. Ieri pomeriggio hanno esordito insieme, nel successo esterno - il sesto in campionato - dell'undici giovinazzese.L', dunque, ritrova i tre punti in campionato un mese dopo l'ultima volta (1-3 sul campo dell'Eagles Bisceglie) e rimane in terza posizione, ora a -2 dall'Eagles. Nel prossimo impegno, dopo il turno di riposo, in programma domenica 25 febbraio alle ore 15.00, i biancoverdi ospiteranno il