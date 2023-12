L'Academy Giovinazzo fa cinquina, vittoria esaltante contro l'Eraclio C5

Cinque gol e tante occasioni. L'rimonta e viene rimontata dall'Eraclio C5, salvo poi dilagare fino alconclusivo. È il secondo successo di fila per il team biancoverde, che taglia quota, supera il Poggiorsini, e rimane in scia delle due battistrada del torneo, il Boemondo C5 e l'Audax Rutigliano.Nell'ottavo turno del girone A del campionato di serie C2, i giovinazzesi del tecnicoprovano ad aggredire la gara fin da subito, mettendo gli avversari alle corde. Poi però la difesa si dimostra fragile (19 le reti subite, è la più battuta delle prime sette squadre in classifica) e i padroni di casa vanno a nozze, portandosi in vantaggio: 1-0. Poi, però, si scatena il solitoche, al termine di una discesa solitaria, sgancia la conclusione vincente, quella del pari. All'intervallo è 1-1.Al rientro dagli spogliatoi, il quintetto di casa rimette la freccia (2-1), ma i biancoverdi ristabiliscono repentinamente la parità con un fendente da fuori area di(2-2). A questo punto, l'Academy domina un Eraclio che sventola bandiera bianca sotto i colpi di: il pivot veste i panni del leader, ribalta la gara (suo il gol del 2-3 su invito di Grosso) e colpisce ancora a porta sguarnita, approfittando del power play locale (2-4), prima del 2-5 di, su assist di Grosso.Il club del presidentefesteggia la seconda vittoria consecutiva, rimane a -3 dalla vetta e si coccola i suoi gioielli, fra cui Berardi, autore di una doppietta,sin qui disputate. Nel prossimo turno, sabato 9 dicembre, l'Academy riceverà il temibile, a -3 dai giovinazzesi. Start alle ore 16.00.