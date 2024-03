L'Academy Giovinazzo cade al De Pergola: il Liberty Bari si impone 1-2

La prestazione importante dell'e la reazione di carattere al vantaggio del Liberty Bari non basta ai biancoverdi per portare a casa almeno un punto: al De Pergola passano gli ospiti, vittoriosi, mentre l'undici di casa, al quarto ko stagionale, scivola al terzo posto, a pari merito col Football Acquaviva.Nel diciassettesimo turno del girone barese del torneo di Terza Categoria, i giovinazzesi di misterscendono in campo privi di sei potenziali titolari, «e alla fine - è la sua analisi - la prestazione non è da scartare». La partita è di alta classifica, al cospetto di una formazione, quella ospite, fisica e sorniona. Il primo tempo è equilibrato con poche occasioni da gol, sbloccata dai baresi al 40' da una verticalizzazione che coglie impreparata la retroguardia di casa. Al 45' è 0-1.Al rientro in campo, la partita che vede protagonisti anche Fiorentino, all'esordio stagionale, e Mastandrea, entrambi in forza alla Juniores, procede sulla falsariga del primo. Con una percussione in area, De Palma va a terra e l'Academy riequilibra la partita, su rigore, con la rete di, al 70', per l'1-1. Non c'è neanche il tempo di esultare che, un minuto dopo, su un'azione simile, il Bari ha l'occasione per riportarsi in vantaggio, sempre dal dischetto, e la sfrutta appieno per l'«Nonostante il nostro massimo impegno - ha detto l'allenatore biancoverde -, non siamo più riusciti a raddrizzare la gara. Ora, per le prossime 5 finali, la speranza è di riuscire a recuperare qualche infortunato». A cominciare da domenica 24 febbraio, quando il club disarà di scena a. Si gioca alle ore 15.00.