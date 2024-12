Jovis Natio infermabile: 2-4 all'Azetium, quarto successo consecutivo

Lamette la quarta e si prende tre punti che pesano come un macigno, confermandosi in seconda fila nel raggruppamento A di serie C2: a Rutigliano, contro l'Audax, arriva il quarto successo consecutivo (il finale) che permette ai giovinazzesi di restare in scia della capolista Monte Sant'Angelo.Nel nono turno di campionato, l'approccio alla gara da parte degli ospiti del tecnico, tuttavia, è di quelli da dimenticare. L'Audax degli ex di turno Deserio e Marzella difatti è più cattivo e concreto, riuscendo a sfruttare due disattenzioni difensive e portandosi sul 2-0 con pieno merito. La Jovis si scuote soltanto sul finale del primo tempo, sino al gol realizzato dadal dischetto del tiro libero. Al riposo, dunque, si va coi padroni di casa in vantaggio: 2-1 il parziale.L'intervallo è una manna dal cielo per gli ospiti: catechizzati a dovere nello spogliatoio, i giovinazzesi entrano in campo con una voglia diametralmente opposta di giocare a futsal rispetto alla prima frazione. In soli sette minuti(2-2),(2-3) eribaltano completamente il risultato sino alin favore degli ospiti. L'Audax prova timidamente a risalire la china, ma i tentativi di far male a Pastoressa sono sterili e inefficaci: al triplice fischio ad esultare è la Jovis Natio.La quarta vittoria di fila permette ai giovinazzesi di restare in scia del Monte Sant'Angelo, capolista del girone: solo 3 i punti di lunghezza dai foggiani rispetto alla formazione della presidentessa Trapani. Sabato 21 dicembre, in casa, l'obiettivo sarà salutare il 2024 con una vittoria: alle ore 16.00 arriverà il