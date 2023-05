Iris in Salento per un weekend di gare

Prova in terra salentina per lache oggi e domani sarà protagonista al Palasport San Giuseppe da Copertino per prendere parte alla 2^ prova del campionato d'Insieme Silver LC LD LE, la 2^ prova del campionato di serie D Silver LC LD LE, il campionato d'Insieme Gold, il Trofeo Coni, la 2^ prova del campionato Individuale Silver LA LB e la 2^ prova di pre agonistica GR.Oggi le prime ginnaste Iris a scendere in pedana saranno quelle della squadra giovanile Gold composta daA seguire sarà il turno del team che parteciperà al Trofeo Coni formato daDomani, invece, sarà la volta delle gare individuali Silver con la partecipazione al campionato Individuale LA diPer il campionato Individuale Silver LB e alle diverse categorie di appartenenza scenderanno in pedana, infine,. Tecnici accompagnatori della folta pattuglia Iris saranno