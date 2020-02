Inizio di stagione scoppiettante per la Fiamma Giovinazzo

Inizio di stagione scoppiettante per la. Il bilancio del club, infatti, è più che positivo: gli atleti biancoverdi hanno fatto registrare ottimi risultati nella varie gare sin qui disputate, tra cui la 16ma edizione delLa corsa campestre a carattere nazionale, svoltasi a Torre San Giovanni (marina di Ugento, in provincia di Lecce) con l'organizzazione dell'e valevole come prima prova del circuito Crossin Puglia, ha visto numeri da record: gli atleti si sono dati battaglia in diverse batterie su un percorso caratterizzato da erba naturale e terra argillosa. E la squadra giovinazzese ha ottenuto ottimi piazzamenti., all'esordio nella categoria Allievi, dopo 5 chilometri è giunto in solitaria al traguardo, nella categoria Cadetti (3 chilometri)si è classificato secondo,quarto eundicesimo, nella categoria Ragazzi (2 chilometri)è giunto tredicesimo, mentre nella categoria Ragazze (2 chilometri) ha primeggiato; la nuova tesserataè giunta quarta.Ad Ancona, invece, su un percorso indoor,, sulla distanza dei 3.000 metri, è giunto quarto. Nei 200 metri, inoltre,hanno ottenuto ottime prestazioni. Nel salto triplo, infine,, con la misura di 12 metri e 31 centimetri, si è avvicinato al suo PB.