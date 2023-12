È senza dubbio un momento difficile per l'che domenica ha incassato la nona sconfitta in undici giornate. Il 5-1 in casa del Montebello è stato ulteriormente macchiato da un cartellino rosso per un fallo di frustrazione, assolutamente evitabile, che chiaramente non è piaciuto alla tifoseria comunque abbastanza paziente e tutto sommato sempre vicino alla squadra.Due giorni dopo, a bocce ferme, a prender la parola è il Direttore Sportivo che ha appena scontato i 30 giorni di "sospensione da ogni carica ed incarico" per gli insulti agli arbitri al termine della gara contro il Follonica.«Sconfitta amara – scrivesulla pagina ufficiale della società -. Siamo tutti delusi dai risultati. Capiamo l'amarezza e la frustrazione dei tifosi e li ringraziamo per tutto ciò che fanno per questi colori!».In riferimento al malumore degli ultimi giorni aggiunge: «Questo non è il momento di piangersi addosso, è il momento di essere ancora più uniti. Evitiamo di puntare il dito su Tizio o su Caio…si perde e si vince tutti insieme!».Per difendere i suoi ragazzi è pronto anche ad assumersi le responsabilità: «Il percorso di crescita dei nostri ragazzi è lungo e dobbiamo aiutarli, la responsabilità di un campionato di serie A1 è della società non la loro! Mi prendo io la responsabilità della situazione attuale, dei risultati e delle scelte fatte fino ad oggi! Da giorni siamo al lavoro per completare la rosa, non è semplice ma ci stiamo provando con tutte le nostre forze!».Mentre la società cerca rinforzi, annuncia con i ringraziamenti e gli auguri di rito il, di fatto non calatosi nella realtà biancoverde e mai utile alla causa.«Ora più che mai abbiamo bisogno del vostro sostegno. Insieme – ha suonato la carica il DS - possiamo sognare la salvezza fino all'ultimo giorno, da soli saremo ingoiati dalla paura di qualcosa di più grande di noi! Forza AFP sempre».