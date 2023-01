Contagi Covid, Puglia regione a rischio: i nuovi dati

Il bollettino regionale dei contagi da Covid-19 racconta di un incremento dei casi durante le festività natalizie, dato che pone la Puglia tra quelle più a rischio in Italia.Nella giornata di ieri, 8 gennaio, le nuove infezioni ufficialmente riscontrate sono state 1.136 su 7.792 test effettuati e 4 sono stati i decessi. 339 sono stati i nuovi casi nel Barese, mentre in tutta la Puglia sono attualmente positive ben 18.767 persone, 258 delle quali ricoverate in ospedale e 16 di queste sono purtroppo in terapia intensiva.Da inizio pandemia in Puglia ci sono stati 1.608.338 contagi ufficializzati su 13.542.338 test effettuati, 1.580.107 sono i pugliesi che hanno avuto il Sars CoV2 e sono guariti e 9.464 sono le vittime.A Giovinazzo, dove nella settimana di Natale sono stati riscontratiil dato complessivo è di circa 9mila contagiati, un centinaio sono state le ospedalizzazioni, 17 i deceduti, il più giovane dei quali aveva 57 anni.