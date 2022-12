Covid, a Giovinazzo dati stabili al 27 novembre

Il report ASL fotografa la situazione in città

I dati sulla nuova ondata di contagi Covid a Giovinazzo fotografano una situazione stabile nella settimana tra il 21 ed il 27 novembre scorsi.Nella cittadina adriatica, secondo il report dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari, ci sono state 48 nuove infezioni esattamente come sette giorni prima. Il tasso di positività ogni 100mila ipotetici abitanti è pertanto rimasto fermo a 245,9, ben al di sopra di quello metropolitano sceso a 193,7.Da inizio pandemia sono stati oltre 7mila i giovinazzesi contagiatisi e 17 sarebbero state le vittime. Il Comune di Giovinazzo non aggiorna più il database dalla scorsa primavera.Le festività natalizie ci daranno le definitiva misura sulla progressione del virus: se i ricoveri resteranno contenuti, così come le infezioni più severe, potrebbe davvero essere l'ultimo inverno di apprensione.