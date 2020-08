Il Giovinazzo C5 trova la serie A2 sotto l'ombrellone

E come nelle favole, è arrivato il lieto fine.Un obiettivo inseguito con tenacia e costruito da numerose stagioni, ma sempre e solo sino alla soglia dell'atto conclusivo.È la storia recente del, che da molti anni ha investito tanti quattrini nel deciso conseguimento di un obiettivo che la sospensione dell'ultimo torneo di serie B (a causa dell'emergenza Coronavirus) pareva ulteriormente procrastinare.Dopo non aver fatto mistero di inseguire la seconda serie nazionale sul campo, il presidentel'ha invece ottenuta a tavolino, lavorando sotto traccia, una volta prospettatasi all'inizio dell'estate l'eventualità di un'ammissione nella serie superiore. Insomma, il club di via Sanseverino potrà nuovamente confrontare con le grandi:, prima di finire in serie B per un lungo decennio.«Questa promozione - le parole del numero uno del club biancoverde - è per tutte le persone che mi vogliono bene. Ringrazio tutti i dirigenti ed in particolar modo, con loro la mia vita è più facile. Avremmo meritato una cornice diversa, come ad esempio l'abbraccio dei nostri tifosi e dell'intera città di Giovinazzo perché queste sono soddisfazioni incredibili:».L'affidamento della guida tecnica a Miki Grassi e il rapido adeguamento del tasso tecnico dell'organico al più elevato calibro della categoria non consentirà tuttavia un torneo diverso da quello di assestamento: «Una maggiore esperienza - dice ancora Carlucci - sarà garantita dagli arrivi, già annunciati, dialla pari di. Ma il mercato non è affatto concluso:».Infine un commento sul girone, il C, che porterà il Giovinazzo C5 - per la prima volta nella sua storia -, contro Gisinti Pistoia e Prato. «È un girone trasversale, dal punto di vista geografico, - prosegue Carlucci - che ci porterà a conoscere nuove realtà sportive e molto equilibrato dal punto di vista tecnico. Noi punteremo alla conferma della categoria».