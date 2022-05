Il Giovinazzo C5 chiude il campionato vincendo. Adesso i play-off

Testa, cuore e gambe proiettate ai play-off, ma il, sul parquet del PalaPansini, vince () comunque l'ultima gara della regular season togliendo al Regalbuto anche il lusso di tre punti comunque inutili.I biancoverdi del presidente, però, si devono accontentare della), vista la concomitante vittoria della Pirossigeno Cosenza ai danni della capolista Città di Melilli. Ieri, però, interessava più che altro conoscere il nome dell'avversaria da affrontare il prossimo 18 maggio: ebbene, i giovinazzesi cominceranno la loro avventura ai play-off proprio contro il Regalbuto.I padroni di casa del duo, privi di Alves, si affidano a Di Capua tra i pali con Bellaver, Menini, Ferreira Praciano e Saponara a comporre il quintetto di avvio, mentre Reali risponde con La Rocca, Martinez, Basso, Delgado e Lo Cicero.La partita dei biancoverdi presenta in realtà difficoltà solo nel primo tempo quando gli ospiti passano subito in vantaggio con(0-1 dopo appena 60 secondi) bravo ad approfittare di una corta risposta dell'estremo di casa Di Capua, su punizione di Delgado. Ma la pronta risposta dinon si fa attendere per riportare le sorti dell'incontro in parità: 1-1 un minuto più tardi.La partita è frizzante nei primi minuti di gara condita dal palo Saponara prima e dalla parte opposta di Delgado. A rompere nuovamente gli equilibri ci pensa, che approfitta di un errore in difesa di Restaino, per siglare il parziale di 1-2 al 6'.Provano dalla panchina dei pugliesi a giocare con il power-play Fermino, ma Bellaver e Saponara non trovano la soluzione vincente e i primi 20 minuti di gioco effettivo si chiudono con qualche nervosismo di troppo e qualche giallo evitabile: 1-2.La ripresa si apre subito come nel finale di primo tempo, ovvero ancora con Firmino power-play, ma questa volta lo schema ha successo etrova l'angolino giusto per il 2-2 al 3'. Sulle ali dell'entusiasmo della parità raggiunta i padroni di casa mettono la freccia con una conclusione diche vale il 3-2 appena un minuto dopo.Il 4-2, al 5', è frutto di una combinazione Ferreira Praciano-con quest'ultimo che va a segno in velocità. Ormai il Regalbuto scompare dalla scena pensando alla gara dei play-off di mercoledì e allora il Giovinazzo ha la strada spianata verso il 5-2 ad opera dial 6'.Gli ospiti accennano una timida reazione con un palo colpito da Delgado prima che una punizione tirata magistralmente da, per fallo commesso ai danni di Roselli, non decretasse il 6-2 al quarto d'ora.Anche i siciliani mostrano di saperci fare con le punizioni ene tira una che vale il 6-3 al 17', poi subito dopo lo stesso Ferrante coglie una traversa, prima che la coppia arbitrale fischiasse la fine di un incontro più teso e equilibrato nel primo parziale e più piacevole nel secondo.Adesso la concentrazione si sposta a mercoledì sera alle ore 19.00 quando le due squadre si rincontreranno sul parquet del PalaPansini.: sarà una gara, la prima dei play-off, che avrà sicuramente un altro significato e un'altra pressione.