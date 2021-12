Il Giovinazzo C5 attende la conferma Futura

Se occorreva una prova d'esame per il, ebbene questa è stata ampiamente superata dopo il pari scoppiettante con la capolista Pirossigeno Città di Cosenza. Il punto ottenuto in Calabria è frutto di una squadra che ha mostrato carattere non solo tra le mura amiche, ma anche in trasferta.Ma ora è arrivata l'ora di affrontare lasquadra di Reggio Calabria che annovera tra le sue fila una vecchia conoscenza del Giovinazzo C5. Si tratta del pivot Gualtieri, per tutti, acquistato dal team reggino non più tardi di due settimane fa che ha messo a segno una doppietta nel match di sabato scorso vinto con il Catanzaro. Il brasiliano è un elemento da non perdere di vista, ma sotto la lente d'osservazione occorre inserire anche l'ex Petrarca Cividini.I ragazzi allenati da mister Fiorenza sono posizionati nei bassifondi della classifica avendo sinora racimolato solo 7 punti frutto di due gare vinte contro Catanzaro e Piazza Armerina e un pari ottenuto con il Città di Melilli. Se i ragazzi disono riusciti a portar via un punto da Cosenza devono ringraziare anche il loro portiereche negli ultimi 2 minuti del match è riuscito con due interventi prodigiosi a sventare i pericoli alla sua porta.Lo abbiamo avvicinato per carpire le sue sensazioni sulla stagione che sta vivendo: «Nonostante la frattura al mignolo che ho subito qualche settimana fa e che mi ha costretto ad allenarmi poco e male, sto recuperando la forma migliore allenandomi intensamente. Contro il Cosenza la mia prestazione è anche frutto del gruppo che mi aiuta spesso in fase difensiva».Da questa settimana Di Capua sarà affiancato dal secondo portiereun ragazzo under che sta mostrando di avere le qualità per poter far parte della rosa della prima squadra.Allora non resta che attendere sabato pomeriggio alle ore 16.00 per poter ammirare lo spettacolo al PalaPansini che, sinora non è mancato, da parte dei ragazzi del presidentenelle gare casalinghe, questa volta anche in diretta Facebook sulla pagina del Giovinazzo C5.