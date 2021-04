L'ostacolo non è affatto di quelli insormontabili per il: lacon i suoi(è la seconda peggior difesa del girone C di serie A2) e di fronte troverà il secondo peggior attacco del campionato (appena).Sulla carta, dunque, un match abbordabile quello in programma sabato pomeriggio alle ore 15.00 per gli uomini del patron, ma non a guardar la classifica: gli umbri, infatti, hannoall'attivo e a sole due partite dalla conclusione della regular season sono ancora in piena corsa per un piazzamento play-off, da cui sono distanti appenaLa squadra di mister, ancora in panchina al posto dell'indisponibile, ha il dovere di provarci. «La sconfitta con l'Atletico Cassano - analizza, autore di una tripletta contro la squadra dell'ex Chiereghin - rappresenta già il passato, adesso siamo concentrati sulla gara con la Vis Gubbio. Siamo tutti molto tesi, ma sappiamo cosa fare: siamo saliti in Umbria con la massima fiducia per affrontare questa partita».Nonostante i 4 punti di vantaggio sulle penultime, infatti,: «Sì, è vero, abbiamo un bel vantaggio - continua -, ma sino a quando la matematica non dirà che il Giovinazzo è salvo io, la società e tutta la squadra lavoreremo per l'obiettivo che ci siamo prefissati all'inizio del campionato:. Per raggiungere la quale serve davvero l'ultimo passo. Ora il mio pensiero è proiettato alla partita di sabato contro la Vis Gubbio: una sfida difficile che dovremo affrontare con».«In settimana abbiamo lavorato bene e siamo stati capaci di passare sopra alla sconfitta con l'Atletico Cassano, nonostante il buon momento di forma. Quel ko fa parte del passato, il nostro sguardo è proiettato alla Vis Gubbio. Che sarà una partita difficile. La chiave per far bene sarà nella capacità che avremo noi nel giocare ad alti ritmi.»., si appresta a conquistare la salvezza in serie A2 all'età di 41 anni: «Sì, ma- scherza -. Seguo sempre uno stile di vita professionale nel mio percorso fra salute fisica e mentale, famiglia, allenamenti, concentrazione, obiettivi e risultato finale. Spero davvero, insieme ai miei compagni, che questa società e il suo pubblico: lo meritano davvero».