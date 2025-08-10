Il Defender Giovinazzo investe sulla talent acquisition: preso Amorelli

L'idea di giocare e di allenarsi con la squadra campione d'Italia, la Meta Catania C5, è stato un premio alla crescita che ha avuto nel corso degli ultimi anni., giovane talento classe '06, è il secondo colpo di mercato estivo del, club che sta dimostrando di investire sulla talent acquisition.Nato ad Enna, 19 anni, è un centrale difensivo giovane ma già esperto, che tratta la palla con cura ed eleganza e che sa partecipare in maniera attiva anche alla costruzione del gioco. Passo svelto, gambe forti, resistenza, per questo atleta che ha esordito con l'under 17 della Meta Catania con cui ha conquistato la Final Four di categoria, prima di passare, nell'estate 2023, alla Gear Piazza Armerina, dividendosi per fra il campionato under 19 e quello di serie A2.In quest'anno, poi, ha giocato anche la Future Cup, rappresentando la macroarea del sud Italia, arrivando a staccare il pass per il raduno della Nazionale B, il tutto condito da 30 gol stagionali che gli hanno permesso di vincere la classifica dei cannonieri. L'anno scorso, il ritorno a Catania: con l'under 19 dei rossazzurri ha giocato una, arrivando ine disputando ladi categoria.«Durante lo scorso anno - ha detto Amorelli - mi sono allenato anche con la prima squadra campione d'Italia». Adesso l'arrivo in riva all'Adriatico, nel club diche disputerà il campionato di serie A2 Elite. «Ho scelto Giovinazzo - ha detto Amorelli - perché. Sono sicuro che questa sarà una piazza dove crescere e divertirmi», ha concluso.«Nel ruolo di centrale difensivo - ha detto- abbiamo voluto inserire un profilo come Amorelli, giovanissimo atleta cresciuto nella cantera del Meta Catania, club che ringraziamo per aver concesso il trasferimento temporaneo stagionale. E un doveroso ringraziamento - ha concluso il dirigente biancoverde - va fatto anche alla 24 Agency per la buona riuscita della trattativa».