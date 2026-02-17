Il Defender Giovinazzo C5 si riscatta in Coppa Italia: 2-5 alla Lazio

Ilche non ti aspetti vincecon lain Coppa Italia () e riscatta la pesante sconfitta subita 48 ore prima dai capitolini in campionato.Non solo: il club del presidentestacca anche il pass per il secondo turno della manifestazione in cui, sul parquet del PalaPansini, affronterà ilPartita del tutto diversa quella vista ieri pomeriggio anche perché i biancoverdi avevano a disposizione un unico risultato per poter accedere ai quarti della competizione. Ne è venuta fuori una partita tirata con il Giovinazzo concentrato e con un Difonzo in più in una giornata di grazia in cui ha messo a segno 4 reti.Grassi parte con Gatto, Portuga, Caique da Silva, Ferraro, Del Lago mentre Menini schiera Di Capua, Divanei, Cutrignelli, Difonzo e Tanke. Inizio del match in sordina scosso dal pallonetto di Difonzo sventato da Gatto che non può nulla sul tiro millimetrico dial 12' servito da calcio d'angolo di Tanke: 0-1.La ripartenza di Tanke e Difonzo finisce vicino al palo, poi è Piscitelli ad essere anticipato al tiro. Il fallo su, al 19', fa scaturire la punizione che lo stesso giocatore trasforma per l'1-1 che chiude il primo tempo.La scena del secondo tempo se la prende subito Dibenedetto, ma Gatto si oppone, ripetendosi un minuto dopo. Prova Cutrignelli, poco dopo, a sbloccare il risultato con una girata terminata poco fuori, poi è Paolini a scaldare le mani a Di Capua, infine Difonzo con una testata fa la barba al palo. La chiave di volta dell'incontro arriva a 3'11" dal termine, quando Pilloni viene espulso (doppio giallo).La Lazio si difende bene in inferiorità numerica, ma deve capitolare al 18', quando un'azione personale con stilettata finale disancisce l'1-2. Scatta l'ora del power play Ferraro che trovalibero di infilare il 2-2 al 19' e mandare la contesa ai supplementari.È il 1' del primo tempo supplementare, quando per un fallo su Cutrignelli è Divanei a congegnare la conseguente punizione e servire ala palla del 2-3. Reazione pronta dei padroni di casa che colgono il palo con Portuga su assist di Dal Lago, ma risponde Difonzo con una traversa colpita di testa che porta alla fine del primo supplementare.Deve rischiare inevitabilmente il portiere di movimento la Lazio, ma Caique Da Silva e Lupi sprecano due preziose occasioni e allora al al 2'ruba palla in attacco e segna il gol del 2-4. Quello della tranquillità. La rete del 2-5 al 3'. E non poteva che siglarla l'inafferrabile, astuto ad intercettare la palla e porre la parola fine alla partita.