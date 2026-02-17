Il Giovinazzo C5
Il Giovinazzo C5

Il Defender Giovinazzo C5 si riscatta in Coppa Italia: 2-5 alla Lazio

I biancoverdi di Menini espugnano la Capitale dopo i tempi supplementari. Poker di Difonzo, adesso il Canicattì

Giovinazzo - martedì 17 febbraio 2026 16.52
Il Defender Giovinazzo C5 che non ti aspetti vince 2-5 con la Lazio C5 in Coppa Italia (poker di Difonzo e rete di Tanke) e riscatta la pesante sconfitta subita 48 ore prima dai capitolini in campionato.

Non solo: il club del presidente Carlucci stacca anche il pass per il secondo turno della manifestazione in cui, sul parquet del PalaPansini, affronterà il Canicattì. In palio l'accesso alla Final Four. Partita del tutto diversa quella vista ieri pomeriggio anche perché i biancoverdi avevano a disposizione un unico risultato per poter accedere ai quarti della competizione. Ne è venuta fuori una partita tirata con il Giovinazzo concentrato e con un Difonzo in più in una giornata di grazia in cui ha messo a segno 4 reti.

Grassi parte con Gatto, Portuga, Caique da Silva, Ferraro, Del Lago mentre Menini schiera Di Capua, Divanei, Cutrignelli, Difonzo e Tanke. Inizio del match in sordina scosso dal pallonetto di Difonzo sventato da Gatto che non può nulla sul tiro millimetrico di Difonzo al 12' servito da calcio d'angolo di Tanke: 0-1.

La ripartenza di Tanke e Difonzo finisce vicino al palo, poi è Piscitelli ad essere anticipato al tiro. Il fallo su Ferraro, al 19', fa scaturire la punizione che lo stesso giocatore trasforma per l'1-1 che chiude il primo tempo.

La scena del secondo tempo se la prende subito Dibenedetto, ma Gatto si oppone, ripetendosi un minuto dopo. Prova Cutrignelli, poco dopo, a sbloccare il risultato con una girata terminata poco fuori, poi è Paolini a scaldare le mani a Di Capua, infine Difonzo con una testata fa la barba al palo. La chiave di volta dell'incontro arriva a 3'11" dal termine, quando Pilloni viene espulso (doppio giallo).

La Lazio si difende bene in inferiorità numerica, ma deve capitolare al 18', quando un'azione personale con stilettata finale di Difonzo sancisce l'1-2. Scatta l'ora del power play Ferraro che trova Caique Da Silva libero di infilare il 2-2 al 19' e mandare la contesa ai supplementari.

È il 1' del primo tempo supplementare, quando per un fallo su Cutrignelli è Divanei a congegnare la conseguente punizione e servire a Difonzo la palla del 2-3. Reazione pronta dei padroni di casa che colgono il palo con Portuga su assist di Dal Lago, ma risponde Difonzo con una traversa colpita di testa che porta alla fine del primo supplementare.

Deve rischiare inevitabilmente il portiere di movimento la Lazio, ma Caique Da Silva e Lupi sprecano due preziose occasioni e allora al al 2' Tanke ruba palla in attacco e segna il gol del 2-4. Quello della tranquillità. La rete del 2-5 al 3'. E non poteva che siglarla l'inafferrabile Difonzo, astuto ad intercettare la palla e porre la parola fine alla partita.
  • Giovinazzo Calcio a 5
Beato Nicola Paglia, ieri sera la santa messa e la processione a Giovinazzo - FOTO
17 febbraio 2026 Beato Nicola Paglia, ieri sera la santa messa e la processione a Giovinazzo - FOTO
Allerta meteo per vento forte sulla costa di Giovinazzo
17 febbraio 2026 Allerta meteo per vento forte sulla costa di Giovinazzo
Altri contenuti a tema
Il Defender Giovinazzo C5 ferma la sua corsa, vince la Lazio 7-3 Il Defender Giovinazzo C5 ferma la sua corsa, vince la Lazio 7-3 I padroni di casa, al 20’, erano già sul 5-0. E domani si replica con la gara secca della Coppa Italia di serie A2 Elite
Defender Giovinazzo C5, Divanei: «Sappiamo l’importanza della doppia gara con la Lazio» Defender Giovinazzo C5, Divanei: «Sappiamo l’importanza della doppia gara con la Lazio» I biancoverdi di mister Menini saranno impegnati nel tour de force capitolino: in programma due partite fra sabato e lunedì
Defender Giovinazzo C5, vittoria con il pallottoliere: 11-0 al Soverato Defender Giovinazzo C5, vittoria con il pallottoliere: 11-0 al Soverato I biancoverdi di Menini dilagano con la tripletta di Cutrignelli e le doppiette di Dibenedetto e Divanei
Il Defender Giovinazzo C5 non si ferma più, vince anche a Pescara: 5-6 Il Defender Giovinazzo C5 non si ferma più, vince anche a Pescara: 5-6 Tanke, di nuovo lui, veste ancora i panni del bomber: tripletta per lui, 15 i gol in stagione. Biancoverdi sempre quinti
Il Defender Giovinazzo frena la corsa della capolista: 4-4 col Benevento Il Defender Giovinazzo frena la corsa della capolista: 4-4 col Benevento I biancoverdi di Menini, in vantaggio 4-2 (in rete anche Di Capua), subiscono la rimonta degli ospiti nella ripresa
Il Defender Giovinazzo C5 attende il Benevento. Menini: «Abbiamo fame» Il Defender Giovinazzo C5 attende il Benevento. Menini: «Abbiamo fame» I biancoverdi sono reduci da due vittorie di fila. Il responsabile tecnico lo promette: «Faremo una grande gara»
Defender Giovinazzo C5, a Mascalucia una vittoria mai in discussione Defender Giovinazzo C5, a Mascalucia una vittoria mai in discussione La squadra di Menini si impone 1-5 con cinque marcatori diversi e vola al quinto posto con vista sui play-off
Giovinazzo C5 a Mascalucia, l’obiettivo è bissare il successo con l’Itria Giovinazzo C5 a Mascalucia, l’obiettivo è bissare il successo con l’Itria I biancoverdi saranno impegnati sabato in Sicilia. Cutrignelli: «Vogliamo continuare a vincere». Start alle ore 15.00
Quaresima 2026, a mezzanotte l'accensione della Croce in via Cattedrale
17 febbraio 2026 Quaresima 2026, a mezzanotte l'accensione della Croce in via Cattedrale
Rinviato al 22 febbraio il "Funerale del Carnevale "
17 febbraio 2026 Rinviato al 22 febbraio il "Funerale del Carnevale"
Martedì grasso, a Giovinazzo si conclude col "Funerale del Carnevale "
17 febbraio 2026 Martedì grasso, a Giovinazzo si conclude col "Funerale del Carnevale"
Giovinazzo in festa per il Beato Nicola Paglia: stasera la processione
16 febbraio 2026 Giovinazzo in festa per il Beato Nicola Paglia: stasera la processione
Donazione degli organi, un incontro al Liceo "Spinelli "
16 febbraio 2026 Donazione degli organi, un incontro al Liceo "Spinelli"
SPI Cgil Giovinazzo per il "NO " al referendum
16 febbraio 2026 SPI Cgil Giovinazzo per il "NO" al referendum
Riscatto AFP Giovinazzo
15 febbraio 2026 Riscatto AFP Giovinazzo
Il Defender Giovinazzo C5 ferma la sua corsa, vince la Lazio 7-3
15 febbraio 2026 Il Defender Giovinazzo C5 ferma la sua corsa, vince la Lazio 7-3
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.