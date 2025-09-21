Il Giovinazzo C5
Il Defender Giovinazzo C5 si fa rimontare dal Canosa: finisce 2-2

In Coppa della Divisione, i biancoverdi, in vantaggio di due reti (0-2 di Fanfulla e Palumbo) si fanno riagguantare dai padroni di casa

Giovinazzo - domenica 21 settembre 2025 11.28
Pareggio con il risultato di 2-2 del Defender Giovinazzo con il Canosa C5 nella seconda giornata del triangolare 55 della Coppa della Divisione – Trofeo Emilia-Romagna, vinta nella scorsa annata dalla Roma 1927.

Un match che rappresentava per gli uomini del responsabile tecnico Menini semplicemente un buon test in vista dell'esordio nel campionato di serie A2 Elite, in programma venerdì prossimo sul rettangolo dell'Itria. Incontro che si era messo bene per i biancoverdi passati in vantaggio con Fanfulla (0-1 all'8'), con il raddoppio griffato Palumbo (0-2 al 15') e con nel mezzo la gran parata di La Notte su tiro libero degli avversari. Sul risultato di 0-2 si è chiusa la prima frazione di gara.

Il secondo tempo, invece, è stato ad appannaggio dei padroni di casa che hanno approfittato prima di una sbandata difensiva del Giovinazzo per dimezzare le distanze con Cimarosti al 9' (1-1) e poi giocando gli ultimi minuti con il portiere di movimento sono riusciti a raggiungere il 2-2 finale con Chiantera che li tiene ancora in gioco per la qualificazione al turno successivo della manifestazione. Per i biancoverdi, invece, dopo una sconfitta e un pareggio, l'avventura in Coppa della Divisione finisce qui.

Venerdì 26 settembre, intanto, sarà già tempo di campionato, con il debutto ufficiale sul campo dell'Itria, uno dei due anticipi in programma nel primo turno del girone B. I giovinazzesi, poi, esordiranno in casa sabato 4 ottobre, quando riceveranno al PalaPansini i siciliani del Mascalucia C5.
