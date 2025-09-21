Il Defender Giovinazzo C5 si fa rimontare dal Canosa: finisce 2-2

Pareggio con il risultato didelcon ilnella seconda giornata del triangolare 55 della Coppa della Divisione – Trofeo Emilia-Romagna, vinta nella scorsa annata dalla Roma 1927.Un match che rappresentava per gli uomini del responsabile tecnicosemplicemente un buon test in vista dell'esordio nel campionato di serie A2 Elite, in programma venerdì prossimo sul rettangolo dell'Itria. Incontro che si era messo bene per i biancoverdi passati in vantaggio con(0-1 all'8'), con il raddoppio griffato(0-2 al 15') e con nel mezzo la gran parata di La Notte su tiro libero degli avversari. Sul risultato di 0-2 si è chiusa la prima frazione di gara.Il secondo tempo, invece, è stato ad appannaggio dei padroni di casa che hanno approfittato prima di una sbandata difensiva del Giovinazzo per dimezzare le distanze conal 9' (1-1) e poi giocando gli ultimi minuti con il portiere di movimento sono riusciti a raggiungere il 2-2 finale conche li tiene ancora in gioco per la qualificazione al turno successivo della manifestazione. Per i biancoverdi, invece, dopo una sconfitta e un pareggio, l'avventura in Coppa della Divisione finisce qui.Venerdì 26 settembre, intanto, sarà già tempo di campionato, con il debutto ufficiale sul campo dell', uno dei due anticipi in programma nel primo turno del girone B. I giovinazzesi, poi, esordiranno in casa sabato 4 ottobre, quando riceveranno al PalaPansini i siciliani del Mascalucia C5.