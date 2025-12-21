Il Giovinazzo C5
Il Defender Giovinazzo C5 scivola in casa, la Cadi Antincendi Futura vince 1-3

I biancoverdi di Menini chiudono con una sconfitta il 2025: inutile la rete di Cutrignelli, adesso sono sesti

Giovinazzo - domenica 21 dicembre 2025 15.16
Scivolone interno del Defender Giovinazzo C5, al PalaPansini passa la Cadi Antincendi Futura. Nell'ultima giornata d'andata del girone B di serie A2 Elite, infatti, il club di Carlucci perde tra le mura di casa (1-3 il risultato finale) compromettendo una migliore posizione nella griglia per gli scontri di qualificazione alla Final Four di Coppa Italia e girando la boa al sesto posto a quota 22 punti, superato dall'Academy Pescara.

I calabresi, impostando una gara accorta, capitalizzano al meglio le loro azioni d'attacco approfittando degli innumerevoli errori sotto porta dei padroni di casa e della giornata di grazia del loro portiere Parisi. Illusoria, con gli ospiti sul doppio vantaggio, la rete di Cutrignelli nel finale. Finisce 1-3.

Menini schiera La Notte, Piscitelli, Cutrignelli, Difonzo e Fanfulla, mentre Sacca risponde con Parisi, Scopelliti, Pizetta, Falcone e Honorio che, con Mendes, confeziona una limpida azione da goal lasciando intravedere di non voler essere arrivati in Puglia per fare da comparse. Poi è Divanei ad invitare Difonzo al tiro, ma Parisi comincia il suo show con un tuffo plastico, ripetendosi poco dopo intercettando la sfera scagliata da Cutrignelli lanciato da Tanke. Le bordate dello stesso Tanke e di Dibenedetto si infrangono sul muro eretto da Parisi mandando sullo 0-0 le squadre negli spogliatoi alla fine del primo tempo.

Una discesa di Scopelliti fermato da La Notte apre la seconda frazione di gara che prosegue con lo stesso spartito dei primi venti minuti ovvero con Parisi ad opporsi a una scivolata di Dibenedetto. L'esperienza di Honorio viene fuori al 4' quando inventa un diagonale preciso per Mendes De Gois che sul secondo palo spinge in rete lo 0-1. Passano solo 20" e la triangolazione Honorio-Mendes-Kadu si chiude con quest'ultimo che spinge in porta con il petto lo 0-2.

Il Defender, a questo punto, accelera la spinta in avanti ma Cutrignelli, quasi sulla linea di porta, spreca un pallone d'oro offerto da Divanei, che ci prova ma è fermato da Parisi. È obbligatoria, al 13', la mossa tattica del power play con Difonzo che indossa la maglia del quinto di movimento e con 1'25 da giocare giunge la rete di testa di Cutrignelli che chiude l'assist partito da Dibenedetto: 1-2. Gela, però, gli entusiasmi del pubblico il tiro a volo di Mendes De Gois a 1'01'' dal termine per l'1-3 finale.

«Le difficoltà maggiori? Le disattenzioni in due azioni - ha detto al termine della gara il responsabile tecnico Menini -. La Futura è venuta a Giovinazzo per difendere e per cercare di vincere attraverso qualche contropiede, poi si sono difesi benissimo». Il Defender Giovinazzo C5 è scivolato in casa dopo la vittoria sul Taranto: «La squadra gioca molto bene - ha detto ancora -, peccato per questa sconfitta perché abbiamo perso questa partita in due azioni».

La gara con la Futura ha chiuso il girone d'andata, dopo le feste arriverà l'Itria: «Sono molto contento perché siamo una squadra organizzata e che crea molto. Forse, però, al netto delle tante occasioni sviluppate in fase offensiva, meritavamo di stare un po' più in alto in classifica», ha concluso Menini.
