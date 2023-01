Il Defender Giovinazzo C5 s’inchina alla capolista Sala Consilina: finisce 2-5

Lo Sporting Sala Consilina passa con sicurezza sul parquet dele consolida il primo posto nel girone C di serie A2: all'ultima sirena èIl doppio vantaggio della capolista, ridotto dal gol di Binetti (è lui il primo marcatore biancoverde del nuovo anno), anticipa l'uno-due di Brunelli e Abdala, che indirizzano il match sul calar della prima parte di gara. Nella ripresa altri due gol che, però, non cambiano gli equilibri: la gara si chiude con un infruttuoso forcing finale e le parate di Marchesano.Per i giovinazzesi del patron, adesso settimi a, è la quinta sconfitta stagionale. Al PalaPansini, dopo il minuto di silenzio per ricordaree soprattutto, presidente onorario del sodalizio di via Sanseverino, mister Faele s'affida a Di Capua, Piscitelli, Menini, Ferreira Praciano e Silon Junior, mentre Oliva, dall'altra parte, risponde con Marchesano, Grasso, Abdala, Carducci e Brunelli.In avvio, dopo soli 44 secondi, la prima della classe infrange subito l'equilibrio con(0-1), poi è Di Capua - in tuffo - a deviare in angolo un insidioso destro di Brunelli. Si gioca a una porta sola: Brunelli chiama ancora all'intervento Di Capua, salvato dal palo sull'azione successiva, ma costretto ad arrendersi, al 9', quando, dal binario di sinistra, scocca un diagonale che finisce in fondo alla rete: 0-2 e la sensazione che il pomeriggio è di quelli destinati a chiudersi in passivo.Invece i padroni di casa iniziano a giocare, dopo un avvio in cui sono apparsi imbrigliati: basta un assist a campo aperto di Silon Junior verso, che trova il gol al volo al 10', per ridurre il divario dalla battistrada, è 1-2. Di Capua opta per una inusuale presa in bagher per deviare in angolo un calcio di punizione di Pereira, prima della punta diche, in area, firma l'1-3 al 12' (24esimo gol in campionato per il pivot brasiliano), e dello scavetto diper l'1-4 che chiude la prima metà di gara.Al rientro, Piscitelli in area pecca di altruismo, mentre Di Capua non può nulla sulla cinquina dial 6': 1-5. Binetti corre a fare il quinto di movimento, il quintetto giovinazzese è voglioso ed energico, nonostante il pesante passivo. Ma non sfonda, nonostante la buona lena di Binetti nelle vesti di assist-man, prima su Ferreira Praciano (palla alta), poi su Roselli (tentativo bloccato da Marchesano).Il gol arriva comunque dai piedi di(2-5 al 10', l'assist è del solito Silon Junior) con la squadra di casa, famelica, che adesso vuole addentare la presa, sa che non può aspettare ancora, che il tempo scorre. La Sala Consilina non molla, mentre i tentativi di Piscitelli, Ferreira Praciano e Silon Junior rimbalzano sul muro campano, come una pallina da tennis.Silon Junior, nel rovente finale, colpisce anche la traversa, poi è Marchesano ad abbassare la saracinesca su Piscitelli e Ferreira Praciano. Finisce con l'intensità a mille, ma il punteggio che sorride solo ai primi della classe.Il Defender Giovinazzo inizia il 2023 con una sconfitta, sabato prossimo ancora in casa con la Polisportiva Futura.