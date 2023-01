Il Defender Giovinazzo C5 rimonta la Futura: è 3-3. Pari tra pali e traverse

È stata una partita emozionantissima e interminabile: con la Polisportiva Futura avanti di due reti, ilfirma una rimontona inimmaginabile, risalendo dall'1-3 di metà ripresa alfinale trascinato dai gol di Silon Junior e di Ferreira Praciano.Resta l'amaro in bocca ai padroni di casa del presidente Carlucci per i cinque legni - sì, avete letto bene - colpiti nel corso della gara: due a testa da Ferreira Praciano e Roselli, uno da Piscitelli contro un quintetto, quello dell'ex Morgade (out per squalifica), che aveva già pregustato il colpaccio.Ci sono Di Capua, Piscitelli, Binetti, Ferreira Praciano e Silon Junior nel quintetto di Faele, privo di La Notte Menini e Mongelli, mentre mister Fiorenza risponde con Parisi, Zamboni, Pannuti, Modaferri e Falcone. Dopo un diagonale di Piscitelli, parato da Parisi, è la Futura a prendere in mano il timone della partita, interpretando a memoria il proprio canovaccio tattico: corsa e volontà su tutto.Gli ospiti a trazione offensiva portano diversi uomini in avanti e in un paio di occasioni, con Falcone e soprattutto con Zamboni (decisivo, in questo caso, il volo super di Di Capua), sfiorano il gol. Il vantaggio dei calabresi, dopo un primo tentativo terminato oltre la traversa, arriva all'8' sull'asse Zamboni-che solo, in area, deve solo appoggiare a porta vuota: è 0-1.La squadra di casa crea un'occasione sola che però è colossale: Roselli spara addosso a Parisi e l'obbliga alla respinta corta, Ferreira Praciano prova al volo e coglie la traversa. Ci provano, in serie, Piscitelli e Marzella. Niente da fare.E il finale di tempo è un dramma per i biancoverdi che subiscono lo 0-2 dial 15' e sbattono su pali e traverse, colpiti da Ferreira Praciano, Roselli e Piscitelli. Al riposo è dunque 0-2.Si torna subito in campo: la formazione giovinazzese non ci sta a prenderle e, di testa, su assist aereo di Silon Junior suona la carica, 1-2 al dopo appena 3'. I reggini, però, non allentano affatto la pressione e dopo il doppio tentativo di Modaferri, entrambi parati da Di Capua, la Futura sorprende ancora il Giovinazzo con: 1-3 all'8'.Con Binetti quinto di movimento, i biancoverdi provano la rimonta: le conclusioni di Fermino e Silon Junior s'infrangono sulle mani di Parisi, quella di Roselli incoccia il quinto palo del pomeriggio. Ma lo sforzo dei padroni di casa è premiato al 16' quandotrova uno spazio che vede solo lui e dal suo mancino emerge un arcobaleno meraviglioso che gonfia la rete del 2-3.Le emozioni non finiscono mai e dopo due miracoli di Parisi su Roselli e Ferreira Praciano, al 17' lo stessocompleta la rimonta con il gol del definitivo 3-3. In 8 minuti, Giovinazzo dall'1-3 al 3-3. Finisce con il rosso a Modaferri e i tentativi di Silon Junior e Ferreira Praciano.Alla fine il risultato lascia un punto a testa e una consapevolezza: la caparbietà del Giovinazzo che gli permetterà, nel corso del girone di ritorno, di lottare fino alla fine.