Il Defender Giovinazzo C5 non si ferma più, vince anche a Pescara: 5-6
Tanke, di nuovo lui, veste ancora i panni del bomber: tripletta per lui, 15 i gol in stagione. Biancoverdi sempre quinti
Giovinazzo - domenica 1 febbraio 2026 10.10
Non si ferma neanche a Pescara il treno del Defender Giovinazzo C5 che batte per 5-6 l'Academy nel diciassettesimo turno del girone B di serie A2 Elite e continua a cullare il sogno play-off. Mostrando muscoli e carattere, concentrazione e umiltà con Tanke, autore di una tripletta, che veste i panni del bomber arrivando a quota 15 centri in stagione regolare.
Partita appassionante e giocata a viso aperto da entrambe le compagini sino alla fine e che non si sono risparmiate perché la posta in palio era alta: i biancoverdi di Carlucci, al quarto risultato utile di fila, restano al quinto posto, adesso a quota 32 punti, ad un punto dal Taranto e a due sole lunghezze dal gradino più basso del podio occupato dalla Lazio.
Al PalaRigopiano, Palusci schiera Mazzocchetti, Masi, Junior, Rodriguez e Morgado, mentre Menini risponde con Di Capua, Divanei, Marolla, Fanfulla e Difonzo. Non passano neanche 2 minuti e Rodriguez si rende pericoloso prima chiamando in causa di piede Di Capua e sull'angolo successivo cogliendo il palo. Ma il vantaggio ospite al 5' è targato Tanke che in girata sorprende Mazzocchetti: 0-1.
Il tempo di esultare e i giovinazzesi al 6' subiscono il pareggio dell'1-1 con un calcio d'angolo partito da Calderolli che trova solo Dall'Onder libero di colpire. Altro ribaltamento di fronte all'8' con una ripartenza 3 vs. 2 con l'ultimo tocco di Cutrignelli per Tanke che insacca l'1-2. Sempre Cutrignelli protagonista, quando chiama alla conclusione Fanfulla che colpisce il legno.
L'Academy cerca la parità e la raggiunge al 9' con un assist di Masi per Rodriguez bravo a pescare l'angolo lontano per il 2-2. Mancano meno di 5', quando il 6° fallo fischiato a Dibenedetto consente a Dell'Onder di trasformare il tiro libero del 3-2. Non è rassegnato Difonzo che al 18' parte in una discesa solitaria che si conclude nella rete del 3-3. Solo 15" mancano alla fine del primo parziale e Tanke con un'azione di prepotenza si costruisce il 3-4.
Secondo tempo più emozionante, lo si intravede al 4' quando Rodriguez infila nel sette la palla del 4-4 su assist di Calderolli, mentre l'ennesimo fendente di Morgado finisce sul palo. Non dà scampo all'estremo di casa l'assolo di Cutrignelli che si mette in proprio e con un tiro chirurgico al 14' si intesta la marcatura del 4-5.
Con poco più di 5' alla fine entra Dall'Onder come power-play, ma l'azzardo tattico costa caro ai pescaresi perché Dibenedetto cattura palla e dalla sua area fa partire il pallonetto del 4-6. Disperata reazione di Masi al 18' che si mette in proprio e riduce il gap, ma non c'è più tempo. Finisce 5-6.
