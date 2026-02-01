Il Defender Giovinazzo C5 non si ferma più, vince anche a Pescara: 5-6

Non si ferma neanche a Pescara il treno delche batte perl'nel diciassettesimo turno del girone B di serie A2 Elite e continua a cullare il sogno play-off. Mostrando muscoli e carattere, concentrazione e umiltà con, che veste i panni del bomber arrivando a quota 15 centri in stagione regolare.Partita appassionante e giocata a viso aperto da entrambe le compagini sino alla fine e che non si sono risparmiate perché la posta in palio era alta: i biancoverdi di, al quarto risultato utile di fila, restano al, ad un punto dal Taranto e a due sole lunghezze dal gradino più basso del podio occupato dalla Lazio.Al PalaRigopiano, Palusci schiera Mazzocchetti, Masi, Junior, Rodriguez e Morgado, mentre Menini risponde con Di Capua, Divanei, Marolla, Fanfulla e Difonzo. Non passano neanche 2 minuti e Rodriguez si rende pericoloso prima chiamando in causa di piede Di Capua e sull'angolo successivo cogliendo il palo. Ma il vantaggio ospite al 5' è targatoche in girata sorprende Mazzocchetti: 0-1.Il tempo di esultare e i giovinazzesi al 6' subiscono il pareggio dell'1-1 con un calcio d'angolo partito da Calderolli che trova sololibero di colpire. Altro ribaltamento di fronte all'8' con una ripartenza 3 vs. 2 con l'ultimo tocco di Cutrignelli perche insacca l'1-2. Sempre Cutrignelli protagonista, quando chiama alla conclusione Fanfulla che colpisce il legno.L'Academy cerca la parità e la raggiunge al 9' con un assist di Masi perbravo a pescare l'angolo lontano per il 2-2. Mancano meno di 5', quando il 6° fallo fischiato a Dibenedetto consente adi trasformare il tiro libero del 3-2. Non è rassegnatoche al 18' parte in una discesa solitaria che si conclude nella rete del 3-3. Solo 15" mancano alla fine del primo parziale econ un'azione di prepotenza si costruisce il 3-4.Secondo tempo più emozionante, lo si intravede al 4' quandoinfila nel sette la palla del 4-4 su assist di Calderolli, mentre l'ennesimo fendente di Morgado finisce sul palo. Non dà scampo all'estremo di casa l'assolo diche si mette in proprio e con un tiro chirurgico al 14' si intesta la marcatura del 4-5.Con poco più di 5' alla fine entra Dall'Onder come power-play, ma l'azzardo tattico costa caro ai pescaresi perchécattura palla e dalla sua area fa partire il pallonetto del 4-6. Disperata reazione dial 18' che si mette in proprio e riduce il gap, ma non c'è più tempo. Finisce 5-6.