Il Defender Giovinazzo C5 in cerca di riscatto nel derby di Capurso

È il derby con il Bulldog Capurso quello che attende ilnella sesta giornata di ritorno del girone B del campionato di serie A2 Elite.I cugini baresi hanno incamerato sinorae rincorrono gli uomini del presidentedi: dopo aver giocato un girone d'andata che li aveva portati in zone nobili della classifica hanno sofferto in quello di ritorno anche a causa di qualche partenza eccellente --, nel roster ora guidato dache ha avvicendatoA Benevento, nell'ultima di campionato, seppur perdendo di misura, il Capurso ha dato chiari segni di ripresa anche perché i vari Perri, Senna e Rotondo restano comunque elementi di comprovata esperienza sempre in grado di creare pericoli in area avversaria, così come avvenne all'andata quando portò via i tre punti dal PalaPansini.Sul fronte opposto misterrecupera, assente nella gara con la Roma, ma non avrà a disposizione, incappato a sua volta in una squalifica dopo il doppio giallo rimediato nell'ultimo turno. Ma il trainer campano sa benissimo di poter contare su under 19 di belle speranze sempre pronti ad essere utilizzati nei momenti più difficili e ormai in pianta stabile.Marolla, ad esempio, sabato scorso ha dimostrato, sia con la prestazione, sia con la rete dell'1-3, che su di lui si può fare pieno affidamento: «Al mio primo anno in un campionato così difficile con un alto tasso di livello qualitativo - ha detto Marolla - sono contento di quanto sto facendo per la mia squadra e del».«Ma ho ancora molto da imparare per centrare l'obiettivo stagionale a cominciare da Capurso - ha detto ancora Marolla - dove ci aspetta una compagine che occupa una posizione di classifica bugiarda e che ci darà filo da torcere. Quindi, come sempre abbiamo fatto in questa stagione,».Oggi pomeriggio sarà il PalaLivatino di Capurso ad accendere i fari sul derby fra le due uniche squadre dell'area metropolitana di Bari in A2 Elite. Si gioca alle ore 16.00.