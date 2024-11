Il Defender Giovinazzo C5 in campo di venerdì contro la Futura

L'esordio dicon ilè stato servito. Davanti al pubblico del PalaPansini, l'argentino ha fatto capire perché il futsal biancoverde è adesso veramente in buone mani. Il pivot di Mendoza, infatti, con una doppietta ha costruito il primo successo stagionale dei giovinazzesi, 4-2 il punteggio finale.Ora, però, c'è da pensare al prossimo impegno nel girone B del campionato di serie A2 Elite, quello sul rettangolo della, valido per il quinto turno d'andata, in programma questa sera. I biancoverdi del presidenteci arrivano dopo la vittoria sul Cus Molise e la pausa prevista dal calendario.Una vittoria toccasana che ha permesso ai giocatori del tecnico Bernardo di portarsi a quota 4 punti: «Sì, è stata una giornata perfetta - ha detto Difonzo -. Sono contentissimo per i miei due gol all'esordio, ma soprattuttodavanti al nostro pubblico: è stata una gara molto difficile, ma alla fine siamo riusciti a conquistare i tre punti».Meglio di così, quindi, l'avventura biancoverde non poteva iniziare per il giocatore argentino. Adesso, però, c'è la sfida esterna sul campo della Polisportiva Futura reduce da due stop di fila: la squadra di Reggio Calabria, che sinora non conosce mezze misure (due vittorie e altrettante sconfitte, l'ultima delle quali a Campobasso con il Cus Molise) è quinta con 6 punti all'attivo.I calabresi, guidati dal tandem composto da Honorio, leggenda del futsal italiano e mondiale, e Martino, possono contare su un mix di atleti giovani ed esperti guidati dal capitano Cividini oltre ai vari Falcone, Labate, Minnella, Pizetta e Scopelliti. «È una squadra dura, sarà un'altra gara complicata - ha detto ancora Difonzo -. Abbiamo parlato del loro gioco, ma più che pensare a questo stiamo lavorando su di noi, in particolar modo sulla finalizzazione».«Stiamo pensando solo a noi e se sabato facciamo diligentemente quello che abbiamo preparato in settimana - ha concluso -, possiamo veramente». Il match è in programma questa sera al centro sportivo polivalente Lazzaro di Motta San Giovanni, il fischio d'inizio è fissato alle ore 19.30.