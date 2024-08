Il Defender Giovinazzo C5 ha fiducia nei suoi giovani

Sono una pattuglia di cinque giovani che lasciano davvero sperare, le preziose risorse su cui punta ildel presidenteper completare la rosa della prima squadra.Tre di loro hanno già dimostrato nella scorsa stagione che possono ben figurare in un campionato difficile come quello di serie A2 Elite., classe '05, è stata la piacevole sorpresa della scorsa annata, ha dimostrato con le sue 6 reti di essere una certezza, più che una speranza. Pivot caparbio e potente, da lui ci si aspetta una conferma della sua crescita che ha attirato l'attenzione di parecchie società., anche lui classe '05, non ha bisogno di presentazione, quando è stato chiamato in causa non ha deluso mai tra i pali. Sia in prima squadra che con l'under 19 ha sfoderato sempre prestazioni che non hanno mai deluso., pure lui classe '05, è quel motorino inesauribile che ha fatto della tenacia la sua qualità principe.Negli sprazzi di gioco in cui è stato impiegato è riuscito anche a segnare una rete che è tanto per il ruolo ricoperto. Ma nell'under allenata da mistersi sono messi in luce anche, classe '05 mancino dotato di una buona tecnica individuale che gli ha consentito di fornire assist preziosi ai suoi compagni di squadra, e, centrale difensivo classe '05 che ha fatto dell'intensità e della ripartenza le sue caratteristiche peculiari.Sarà il tecnico, adesso, a valorizzare ulteriormente questo capitale umano a sua disposizione pieno di verve che contraddistingue l'età di questi ragazzi.