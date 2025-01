Il Defender Giovinazzo C5 gira la boa sul campo della Roma

Dopo le festività di Capodanno e dell'Epifania, torna protagonista il campionato di serie A2 Elite (il girone è il B) con l'ultima giornata del girone d'andata.Ildel presidentegirerà la boa sul rettangolo della Roma C5, sabato pomeriggio, dopo il 2-2 interno con la Ternana e l'attuale decimo posto in classifica a pari merito (12 punti) col Mascalucia: «Una posizione causata, in buona parte, dagliche abbiamo avuto e che stiamo continuando ad avere - ha detto il direttore sportivo-, ma sono sicuro che».I giovinazzesi, dunque, saranno impegnati nella Capitale contro il quintetto giallorosso che precede quello biancoverde di appena due lunghezze: quattro le vittorie stagionali della Roma, l'ultima delle quali (1-6 il risultato finale) conquistata sul campo del Cus Molise nell'ultima fatica stagionale del 2024.La formazione di mister Di Vittorio, alla ricerca di continuità dopo l'exploit di Campobasso, è una rosa che punta ad un ritorno da protagonista: il portiere è verdeoro, Marcio Ganho, mentre in campo si muovono, tra gli altri, i laterali Guerini, Kamel (8 reti) e Popa (out per squalifica). I gol, invece, sono affidati in modo particolare al pivot paraguaiano Bobadilla, già otto volte a segno quest'anno.E se a Roma il mercato ha privato i giallorossi del solo Badahi, a Giovinazzo, alle uscite di, il tecnicoha potuto contare sull'arrivo didallo Sporting Sala Consilina: «Noi stiamo continuando a sondare il mercato - ha assicurato il direttore dell'area sportiva -,, ma non è semplice. È una sessione, quella invernale, molto difficile perché bisogna trovare l'uomo giusto, quindi ci troviamo davanti ad un mercato davvero molto complicato», ha concluso Lasorsa.Qesto ppomeriggio, intanto, si va a Roma al PalaTolive. Fischio d'inizio, su tutti i campi, fissato alle ore 15.00.