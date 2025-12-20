Il Defender Giovinazzo C5 cerca la vittoria per chiudere il 2025 in bellezza
I biancoverdi di Menini ospitano in casa la Cadi Antincendi Futura, in palio l’eventuale quarto posto. Si gioca alle ore 15.00
Giovinazzo - sabato 20 dicembre 2025 9.00
Nel posticipo di lunedì sera, contro il Taranto è arrivata una vittoria fondamentale. Dopo l'1-0 contro l'Italpol, il Defender Giovinazzo C5 di Carlucci ha espugnato anche Policoro (3-4) portandosi al quinto posto, a -1 proprio dagli ionici.
Questo pomeriggio, nel tredicesimo e ultimo turno d'andata del girone B di serie A2 Elite, i biancoverdi di Menini, già qualificati alla Coppa Italia e con Divanei di nuovo sul parquet, proveranno a superare in casa la Cadi Antincendi Futura per chiudere il 2025 in bellezza e, se il Taranto non dovesse andare oltre il pareggio a Melilli, girare la boa al quarto posto.
«Quella di lunedì - ha detto Bernardo Difonzo, autore del gol-partita - è stata una vittoria importantissima: abbiamo sfoderato una grandissima prestazione, soffrendo in alcuni momenti e sfruttando le occasioni che abbiamo avuto in altri. Però, quei punti saranno importantissimi solo superando in casa la Futura».
La formazione di Reggio Calabria, reduce da due sconfitte consecutive, è scivolata in ottava posizione, ma può vantare su atleti del calibro dell'universale brasiliano Honorio (9 gol all'attivo, campione d'Europa e detentore di record di scudetti in Italia), seguito da Falcone (7 i gol, tanti quanti gli anni di fila in Calabria), Pizetta, Cividini e Daku.
«Loro sono una grande squadra, ne siamo assolutamente consapevoli - ha continuato il laterale argentino -. Se saremo stanchi vista la partita di lunedì sera? Non lo so, ma questo non potrà e non dovrà essere una scusa perché ci alleniamo tanto e bene», ha concluso Difonzo.
La gara, in programma questo pomeriggio, si disputerà al PalaPansini di Giovinazzo. Fischio d'inizio alle ore 15.00.
