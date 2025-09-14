Il Defender Giovinazzo C5 cade all'esordio a Barletta: finisce 3-2

Sconfitta perdelnella prima uscita della Coppa della Divisione – Trofeo Emilia-Romagna, vinta nella scorsa annata dalla Roma 1927, contro laPartita comunque ben giocata dagli uomini del responsabile tecnico Menini - privo di Difonzo e Nunes Tanke - che per la verità iniziano bene il match con Fanfulla pericoloso anche in sforbiciata. Ma il risultato è sbloccato da(primo gol per lui in biancoverde) con un tiro sotto la traversa: 0-1 all'8. Il pareggio dei padroni di casa (11- al 12') è diche risolve un'azione insistita di Devincenzo. Subito dopo, al quarto d'ora, èa trovare l'angolo dove Rafanelli non può arrivare ed è il 2-1 con cui si chiude il primo tempo.Nella seconda metà di gara è, al 7', a spingere in rete la palla del 3-1 dopo un assist di Devincenzo. La pressione a tutto campo del Defender produce solo il 3-2 di, al 13', che si avventa su una ribattuto del portiere dopo un tiro di Palumbo. Sul 3-2 si chiude il match con la Grimal Futsal Barletta che conquista i primi tre punti stagionali.Prossimo appuntamento - il secondo in calendario del triangolare 55 del primo turno preliminare -, sabato 20 settembre alle ore 17.00 sul campo del Canosa C5 che ieri ha riposato. Ultima gara in programma, sabato 27 settembre alle ore 16.00, fra la Grimal Futsal Barletta e il Canosa C5. Si qualificheranno al primo turno preliminare soltanto le prime classificate dei rispettivi gironi.