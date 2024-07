Il Defender Giovinazzo C5 balla il tango: ecco l'argentino Mejuto

Ilmette a segno un altro super colpo del mercato estivo. È, seconda opzione straniera dopo l'uruguaiano Agustin Sosa Chamorro, il pivot classe '97 acquistato dal sodalizio sportivo diretto dal presidentechiamato a scalfire le difese avversarie.Nato a Buenos Aires, capitale dell'Argentina, e con passaporto spagnolo, ha esordito con la maglia delnel 2016, club con cui è cresciuto molto, vincendo nello stesso anno la Coppa d'Argentina, prima di essere persino convocato nella Nazionale under 20 sudamericana.Arrivato in Italia nel 2018 ha vinto i play-off di serie B con ile, l'anno dopo, si è particolarmente distinto con la maglia dell'di Viterbo con cui ha contribuito pesantemente alla promozione dei viterbesi in serie A2 con ben 31 marcature.Ha, inoltre, militato nelle fila del, in serie A2, nel biennio 2019/21 (autore di 47 reti più 24 assist in due anni), nel, sempre nella seconda categoria nazionale nella regular season 2021/22 (è stato il miglior realizzatore giallorosso con 18 reti e uno dei protagonisti della cavalcata alla storica qualificazione ai play-off) e nello, in A2, dal 2022 sino al 2024.Undal sicuro affidamento che conosce bene i campionati italiani e possiede la giusta maturità per potere ben figurare con la maglia biancoverde anche nel prossimo torneo di serie A2 Elite.«Sono molto entusiasta e felice del mio arrivo a Giovinazzo - ha detto Mejuto -. Non vedo l'ora di arrivare in Italia, di cominciare la preparazione atletica con i miei nuovi compagni di squadra e di conoscere personalmente lo staff e la società» che in queste ultime settimane ha visto molto impegnati sul mercato sia il direttore sportivoe sia il team manager«Sono molto sicuro che tutti insieme - ha garantito Mejuto - possiamo fare». Una promessa per traguardi sempre più ambiziosi.