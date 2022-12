Il Defender Giovinazzo C5 a Canicattì per chiudere il girone d’andata

È in programma a Canicattì l'ultima giornata d'andata che ilè chiamato a giocare all'indomani della sofferta ma fruttuosa vittoria ottenuta mercoledì scorso nei confronti dei Bulldog Capurso.I biancoverdi si recheranno in Sicilia, privi dello squalificatoe condi nuovo a referto, affrontando la trasferta più lunga della stagione e decisi a consolidare l'attuale posizione in classifica, immediatamente a ridosso delle battistrada, e prima delle festività natalizie. La gara successiva, infatti, sarà disputata ilcon la prima di ritorno in casa, opposti alla capolista Sporting Sala Consilina.Il, ricorso all'ultima ora al futsal mercato con l'acquisto dello spagnolo ex Canosa Heredia, non naviga in acque tranquille visto che occupa la penultima posizione in classifica con un solo punto in più rispetto al Bovalino che chiude la graduatoria. Gli isolani, sul proprio rettangolo di gioco hanno conquistato la maggior parte dei punti incasellati potendo contare anche su un atleta della notevole caratura come Digao, affiancato da Goncalves e Marino, che con le loro 7 reti sono i capocannonieri della squadra.Ritornando a ripercorrere quanto accaduto mercoledì sera, è bene evidenziare la rete che ha messo al sicuro il risultato da parte di. «Sapevamo di giocare una gara difficile contro il Capurso, ma non pensavamo che si complicasse subito con un passivo di 3 goal. Fortunatamente siamo riusciti a riprendere il match prima dell'intervallo andando al riposo con la differenza di una sola rete».«Il secondo tempo - ha detto ancora Toma - abbiamo cambiato volto all'incontro ed è emersa la nostra caparbietà nel ribaltare il risultato a pochi secondi dal termine con il mio goal che, per me, ha rappresentato».Squadre in campo al Palazzetto dello Sport "Saetta-Livatino" di Canicattì questo pomeriggio con fischio d'inizio fissato alle ore 16.00.