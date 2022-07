Il 7 agosto a Giovinazzo torna l'attesa Regata dei Gonfaloni

IL PROGRAMMA COMPLETO

Gli appassionati della voga a dieci remi dovrebbero fissarla nella loro agenda come l'appuntamento centrale dell'estate.Torna domenica 7 agosto, in Cala Porto, a Giovinazzo, lagiunta alla sua 19ª edizione. Contestualmente si assegnerà anche il. La rassegna è organizzata dall, guidata dal presidente Peppino Cervone ed è inserita tra gli eventi del vasto cartellone dell'Estate Giovinazzese varato dall'amministrazione comunale.Uomini e donne in barca a contendersi il titolo del meeting del Centro Sportivo Italiano e lo scudetto di campioni e campionesse d'Italia della voga a dieci remi, disciplina tanto faticosa quanto affascinante.La giornata di gare si dividerà in due tronconi: la prima parte, in mattinata, sarà dedicata alle batterie, che daranno poi la lista di partenza, a campi invertiti, per le prove del pomeriggio. Ai nastri di partenza, oltre a Giovinazzo, le marinerie pugliesi di Molfetta, Taranto e Brindisi, gli abruzzesi di Vasto ed Ortona, i laziali di Gaeta e i croati, ormai ospiti da tanti anni, del Klub Neptun Dubrovnik.Si parte alle 10,00, con pausa prevista per le 13.30 e poi ripresa per le finali dalle 16.00 alle 19.00 circa. Prima delle regate, alle ore 8.30, sarà celebrata in piazza Porto una Santa Messa in suffragio dell'indimenticato Massimo Cervone.ore 08,30 - celebrazione della S.S. Messa in p.zza portoore 09,30 - accredito squadre partecipantiore 10,30 - inizio qualifiche gareore 13,15 - Drink atletiore 13,30 - pausa pranzoore 16,00 - ripresa ed inizio finali (maschili e femminili)ore 19,00 - premiazioni.