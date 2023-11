Giovinazzo ko 2-5 con il Capurso, «ma il pareggio poteva anche starci»

«La partita non l'abbiamo persa per i dettagli: è stata una sfida giusta, equilibrata, dove il pareggio, secondo me, poteva anche starci». Il tecnicocommenta la prima sconfitta casalinga delMa contro il, probabilmente, il risultato finale è un po' bugiardo in relazione all'andamento della gara (i biancoverdi hanno chiuso il primo tempo in vantaggio 2-1 con le reti di Menini e Palumbo) e alla mole di gioco vista.potrebbe essere stata la chiave di volta della partita con gli ospiti - alla terza vittoria di fila - bravi a ribaltarla dopo il quarto d'ora della ripresa e a dilagare solo nell'ultimo giro di lancette.Per i giovinazzesi del presidente, il secondo dispiacere stagionale nel girone B di serie A2 Elite li fa scivolare sul terzo gradino del podio aBernardo, senza Fermino e Mentasti, sceglie La Notte, Menini, Ferreira Praciano, Dibenedetto e Silon Junior, mentre Guarino, davanti all'ex Di Ciaula, schiera Leggiero, Lamas, Thomazoni - il cui primo affondo è fermato da La Notte, poi sul tap-in la palla sbatte sul palo - e Perri.Il quintetto di casa è attento e alla prima occasione, complice un errore di Di Ciaula, passa in vantaggio conche si accentra e spacca la porta: 1-0 al 4'. I giovinazzesi, a questo punto, azzannano la gara, ma perdono Menini per infortunio e, al 15', subiscono il pari del Capurso con un piattone vincente di: 1-1. E se per poco, ancora con Lamas, non arriva il raddoppio, è un contropiede di Marolla, al 16', ad innescareche punisce Di Ciaula in uscita. 2-1 al riposo.La ripresa si apre con il palo di Leggiero e con il destro di Dibenedetto che Di Ciaula stoppa di petto, ma è, su una palla inattiva di Perri, a deviare in rete da pochi metri il pallone del 2-2 all'11'. Il derby è in parità: e se La Notte abortisce il vantaggio di Leggiero su tiro libero, nulla può quando, dallo stesso dischetto, si presentaper il 2-3 al 16'.È il primo vantaggio del Capurso, mentre il Giovinazzo, ormai sulle ginocchia, prova l'ultimo assalto col power play (Palumbo), ma è, con due gol in quindici secondi, a far calare il sipario sulla gara. Finisce 2-5, ma per i biancoverdi è una punizione pesantissima.Una battuta d'arresto, la prima davanti al pubblico di casa, su cui di certo ha inciso l'infortunio di Menini. «Sicuramente ha avuto la sua importanza - ha detto a fine gara Bernardo -, ma per fortuna abbiamo un gruppo abbastanza lungo e i ragazzi sono stati molto bravi a compensare questa perdita. La gara non l'abbiamo persa per i dettagli:».Fra le recriminazioni dell'allenatore napoletano «», ma anche, nel finale, «un calo fisico di quegli errori banali che, però, normalmente non commettiamo.perché non è mai bello perdere in casa, ma questo è un campionato molto livellato in cui puoi vincere o perdere qualsiasi gara».