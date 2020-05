Giovinazzo C5, via Magalhaes. Carlucci a cuore aperto: «Clima è di incertezza»

Gli effetti delsul futsal non si fanno sentire solo in campo, ma anche nelle scelte dei club. Fermare tutto - su questo atleti e società sono d'accordo - è stata la scelta giusta, ma avrà degli impatti non trascurabili sulle strategie future.È il caso delche, a pochi giorni dallo stop definitivo ai campionati dilettantistici di futsal, sancito daldella, ha comunicato di aver concluso il rapporto di collaborazione conIl brasiliano, già trainer dei biancoverdi, nel 2009, in serie A2,(era ritornato in riva all'Adriatico nel 2019, nda) in cui ha ottenuto, alle spalle del Futsal Capurso, nel raggruppamento G di serie B, prima della sospensione dell'attività per l'emergenza epidemiologica da Covid-19.E le ragioni del divorzio fra l'allenatore e il club del presidente, sono tutte legate al, ma soprattutto: «Il nostro sport, come la maggior parte delle attività sportive italiane - spiega benissimo il presidente - deve affrontare una grande partita a causa dell'attuale emergenza sanitaria. Questo virus è una sfida incredibile per tutti noi».«Per quanto riguarda il futsal - dice - un fenomeno troppo incerto nel suo evolversi,. Per noi addetti ai lavori si tratta di un navigare a vista. E così fra l'incertezza di ciò che ci attende abbiamo deciso di interrompere il rapporto di collaborazione con Magalhaes: perché lo sport è un gioco, ma è anche una cosa seria, fatta di rapporti umani».«E proprio in questo momento - prosegue Carlucci -, un professionista ed un grande amante del futsal, di poter pianificare, con largo anticipo, il proprio futuro». Di certo una decisione sofferta in un clima di grande incertezza legata agli aspetti tecnici ed economici delle società italiane.Nel ringraziarlo delle prestazioni offerte e della professionalità espressa durante quest'anno sportivo, ilaugura a, da sempre un esempio di professionalità, le migliori fortune sotto il profilo umano e professionale.«Le nostre strade si separano - conclude il numero uno del club - ma siamo consapevoli di quanto abbia dato alla causa e delle sue straordinarie doti che, ne siamo certi, continuerà a mostrare nel futsal nazionale».