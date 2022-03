Giovinazzo C5, un’occasione sprecata: con la Futura finisce 3-3

È sicuramente un'occasione persa per occupare la seconda piazza del girone D di serie A2 quella che ilnon ha saputo cogliere a Reggio Calabria con la Polispotiva Futura: avanti di due reti con, i biancoverdi si squagliano nella ripresa.. Partita dai due volti, terminata con un pari che accontenta solo i padroni di casa in svantaggio per buona parte dell'incontro, ma che acciuffano la parità definitiva a due minuti dal termine e pongono una seria ipoteca sulle loro speranze di permanenza.Inizio condizionato dal black-out del display che non consente per tutto il match di seguire lo scorrere del tempo, ma partita che può cominciare regolarmente con Parisi, Cividini, Pedotti, Pannuti e Zamboni sul rettangolo di gioco per i padroni di casa e Di Capua, Menini, Ferreira Praciano, Alves e Saponara per gli ospiti di Foletto e Faele.Appena il tempo di cominciare e il Giovinazzo è già in vantaggio (0-1), grazie ad una punizione congegnata da Menini che dal limite dell'area chiama al tiro di precisione. Colpiti a freddo i calabresi provano subito a reagire con un pallonetto di poco fuori concluso da Zamboni e con un'azione della coppia Everton Guarnieri-Durante che non trovano il guizzo finale.Ci pensa l'espertoa trovare la parità dell'1-1 con un'azione solitaria iniziata con un dribbling secco su un avversario e conclusa con un potente fendente. Neanche il tempo di esultare per il pareggio raggiunto che la Polisportiva Futura deve capitolare nuovamente per l'1-2 ad opera di un ritrovatopronto su una rimessa laterale a indovinare l'angolo alla sinistra di Parisi con un tiro di precisione e potenza.I ragazzi di mister Fiorenza provano ancora a riaprire l'incontro ma un palo di Cividini, dopo un gran recupero di Durante, ferma momentaneamente le loro speranze, mentre sull'altro fronte i pugliesi si segnalano per due pericolose azioni di Alves con plastico intervento di Parisi e dello sgusciante Saponara. Il terzo goal (1-3) è però nell'aria e lo trovache beffa letteralmente l'estremo ospite con un tunnel dopo aver ricevuto un assist di Alves.Il primo tempo si conclude con un doppio intervento dell'estremo Di Capua sempre su Cividini e con qualche nervosismo di troppo, ma squadre nello spogliatoio con il risultato parziale di 1-3. Seconda parte dell'incontro che si apre subito con l'intenzione dei padroni di casa di voler riagguantare il risultato ed è sempre Cividini il trascinatore dei suoi a chiamare subito in causa Di Capua.La svolta del match avviene quando Firmino, già ammonito, infastidisce ingenuamente Parisi in fase di rimessa e gli arbitri lo sanzionano con il secondo cartellino giallo del pomeriggio lasciando i biancoverdi in inferiorità numerica per 2 minuti.Ne approfittano i reggini che prima colpiscono un palo con Everton Guarnieri, mentre nell'azione successiva Pedotti sa trovare in posizione ideale sempre, per dimezzare lo svantaggio e portare il risultato sul 2-3. Provano gli ospiti con la casacca del portiere di movimento, indossata a turno da Restaino e da Roselli, a trovare il quarto goal, ma non costruiscono azioni degne di nota.Sul ribaltamento di fronte mister Fiorenza gioca, a sua volta, con Everton Guarnieri come power-play ed è più fortunato perché un tiro sporco didall'angolo finisce in rete e sancisce sostanzialmente il 3-3 finale.Così, da 1-3 il Giovinazzo si fa rimontare nella ripresa: per i biancoverdi, stabilmente al terzo posto, è l'ottavo pareggio stagionale, ma soprattutto il quattordicesimo risultato utile consecutivo.